«К вам ревизор». В каких зданиях Архангельска выявили нарушения?

У нас проверяющие уже выявили 184 нарушения требований пожарной безопасности.

«Наглая самоуверенность»

Волонтёрский центр САФУ запустил в социальных сетях проект под названием «Запасный выход. Тайный клиент». Первые добровольцы уже отправились «сканировать» развлекательные заведения Архангельска . «Сейчас все активизировались, быстро наводят порядок, но есть риск, что всё вернётся на круги своя. Мы хотим сделать всё возможное, чтобы этот ужас не повторился. Ни через полгода, ни через год. Никогда», — говорят молодые люди.

«Мы проверяем не только торговые центры, но и другие места массового скопления людей, культурные, спортивные объекты. Уже были во Дворце спорта, Архангельском драмтеатре, — комментирует старший помощник прокурора Архангельска Наталья ЧАРОШНИКОВА. — Если говорить про торговые центры, то везде система пожарной сигнализации работает исправно, однако встречаются и нарушения. Среди типичных нарушений — отделка путей эвакуации горючими легковоспламеняющимися материалами, местами загромождение эвакуационных путей. В торговом центре «Макси» в кинозалах обнаружены проблемы с аварийным освещением (аварийное освещение включается в случае ЧП, когда отключается основное). Посетители торговых центров к эвакуации относятся спокойно, с пониманием. Но некоторые люди, понимая, что тревога ненастоящая, не особенно торопятся покидать здание, другие идут к конкретному выходу, где припаркован автомобиль, а не туда, куда предусматривает план эвакуации».

Отметим, что у нас ещё неделю назад сложилось мнение, что в «Макси» не всё чисто после того, как администратор кинозала Марина Царёва отказалась с нами общаться и показать эвакуационные выходы (репортаж из торгового центра мы публиковали в №13. -Ред.)

Пожалуй, главный нарушитель — северодвинский ЦУМ . Эвакуационный выход в ЦУМе оказался зашит панелями. Кроме того, проверяющие обнаружили захламление эвакуационных лестниц, один из выходов в кинозале вообще был заблокирован. Этот универмаг пользователи соцсетей уже внесли в чёрный список. «Руководство ЦУМа даже не посчитало нужным подготовиться к проверке. Хотя она была ожидаема. Это уже даже не надежда на авось, а просто наглая самоуверенность в том, что и так сойдёт, не заметят. Коммерческая выгода превыше безопасности людей. И это один из крупнейших ТРК Архангельской области», — возмущаются северодвинцы.

Эвакуировались за 4 минуты

Есть, правда, и другие примеры. При проверке торгового центра «Няндома Сити» выявили несколько незначительных нарушений, которые сразу же были устранены. В крупном ТРЦ «Титан Арена» в Архангельске провели тренировочную эвакуацию. По легенде, возгорание произошло в кинозале на 4-м этаже. «Учения у нас прошли на хорошем уровне, — говорит управляющая торговым центром Елена КОТОВСКАЯ. — Посетителей было достаточно много, около 800 человек, но, несмотря на это, на эвакуацию людей ушло всего 4 минуты (по правилам допустимо 6 минут). Такие учебные тренировки мы проводим регулярно, раз в квартал, предыдущая была в декабре 2017 года».

Проверки продолжатся ещё как минимум неделю.