«Решение окончательное!» Сергей Харючи отказался от депутатского мандата

Вице-спикер Законодательного Собрания Ямала, председатель Комитета по государственному устройству, местному самоуправлению и общественным отношениям сложил депутатские полномочия.

Сегодня, 4 апреля, по второй половине дня на внеочередном заседании ямальского парламента принято решение об отставке легенды окружной политики. Сергей Николаевич поблагодарил всех за совместную работу. За отставку проголосовали единогласно.

Напомним, Сергей Харючи с 1994 года избирался депутатом представительного органа государственной власти региона всех шести созывов. С ноября 2000 года до сентября 2015 года возглавлял Законодательное Собрание ЯНАО

Сергей Харючи ведёт активную общественную деятельность, признан Почётным гражданином Ямало-Ненецкого автономного округа. Он возглавлял окружную организацию «Ямал — потомкам!», 16 лет руководил всероссийской Ассоциацией коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. В прошлом году избран президентом Ассоциации оленеводов мира.

— Решение окончательное, бесповоротное и обжалованию не подлежит, — заявил Сергей Харючи. — Я не собираюсь лежать на печке. Буду продолжать творить добрые дела на пользу Ямала.