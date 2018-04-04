Ещё
«Решение окончательное!» Сергей Харючи отказался от депутатского мандата
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
В огне ТЦ "Персей для детей" погиб человек
В огне ТЦ "Персей для детей" погиб человек

«Решение окончательное!» Сергей Харючи отказался от депутатского мандата 

Красный Север 24 минуты назад
Фото: Красный Север
Вице-спикер Законодательного Собрания Ямала, председатель Комитета по государственному устройству, местному самоуправлению и общественным отношениям сложил депутатские полномочия.
Сегодня, 4 апреля, по второй половине дня на внеочередном заседании ямальского парламента принято решение об отставке легенды окружной политики. Сергей Николаевич поблагодарил всех за совместную работу. За отставку проголосовали единогласно.
Напомним, Сергей Харючи с 1994 года избирался депутатом представительного органа государственной власти региона всех шести созывов. С ноября 2000 года до сентября 2015 года возглавлял Законодательное Собрание ЯНАО.
Сергей Харючи ведёт активную общественную деятельность, признан Почётным гражданином Ямало-Ненецкого автономного округа. Он возглавлял окружную организацию «Ямал — потомкам!», 16 лет руководил всероссийской Ассоциацией коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. В прошлом году избран президентом Ассоциации оленеводов мира.
— Решение окончательное, бесповоротное и обжалованию не подлежит, — заявил Сергей Харючи. — Я не собираюсь лежать на печке. Буду продолжать творить добрые дела на пользу Ямала.
Красный Север: последние новости
В Горнокнязевске впервые состоялся День оленевода В ноябрьском колледже на 3D-принтере печатают даже шоколад Коммунальщики Ноябрьска перешли от «единого окна» к единой организации
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Москве горит ТЦ «Персей для детей»209
Япония заявила протест России110
Бориса Джонсона поймали на лжи о России227
В деле Скрипаля появился подозрительный россиянин146
Шойгу предупредил о новой угрозе236
Видео
04:48
Украине «перекроют» Керченский пролив
Политика Войска
01:55
К главе кемеровского МЧС пришли с обыском
Происшествия Пожары
В Москве горит ТЦ «Персей для детей»
Происшествия Катастрофы
Раскрыты подробности стрельбы в штаб-квартире YouTube
Происшествия Другое
02:18
Священника отчитали за «Мурку» в храме
Общество
00:51
Бориса Джонсона поймали на лжи о России
Политика
02:12
В деле Скрипаля появился подозрительный россиянин
Происшествия
02:41
Оперная дива спела про котлетки с пюрешкой
Другое
03:07
Шойгу предупредил о новой угрозе
Армия
02:33
Германия заступилась за РФ в «деле Скрипаля»
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение