В Самаре 21 апреля проведут тестовый запуск фонтанов

Сотрудники специализированных организаций приступили к подготовке фонтанов к летнему сезону. Тестовый запуск состоится 21 апреля. Об этом рассказал заместитель руководителя по благоустройству департамента городского хозяйства и экологии Самары Виктор Ненашев.

— Мы хотим протестировать все городские фонтаны — 39 объектов. Сейчас специалисты проводят ревизию насосного оборудования, — сообщил Виктор Ненашев. — Официальный запуск фонтанов состоится 1 мая.

В прошлом году в Самаре отремонтировали несколько крупных фонтанов. Специалисты провели реконструкцию объекта в честь 30-летия Победы. У фонтанов на Стара-Загоре появилась новая подсветка, а «Красное знамя» на перекрестке улиц Красноармейской и Чапаевской оборудовали новой чашей.

А о том, как работает самый большой фонтан Самары на площади Героев 21-й армии, можно узнать из нашего фоторепортажа.