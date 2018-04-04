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В Самаре 21 апреля проведут тестовый запуск фонтанов
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В огне ТЦ "Персей для детей" погиб человек

В Самаре 21 апреля проведут тестовый запуск фонтанов 

63.ru 24 минуты назад
Фото: 63.ru
Сотрудники специализированных организаций приступили к подготовке фонтанов к летнему сезону. Тестовый запуск состоится 21 апреля. Об этом рассказал заместитель руководителя по благоустройству департамента городского хозяйства и экологии Самары Виктор Ненашев.
— Мы хотим протестировать все городские фонтаны — 39 объектов. Сейчас специалисты проводят ревизию насосного оборудования, — сообщил Виктор Ненашев. — Официальный запуск фонтанов состоится 1 мая.
В прошлом году в Самаре отремонтировали несколько крупных фонтанов. Специалисты провели реконструкцию объекта в честь 30-летия Победы. У фонтанов на Стара-Загоре появилась новая подсветка, а «Красное знамя» на перекрестке улиц Красноармейской и Чапаевской оборудовали новой чашей.
А о том, как работает самый большой фонтан Самары на площади Героев 21-й армии, можно узнать из нашего фоторепортажа.
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