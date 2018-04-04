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Волгоград попал в топ-25 городов по упоминанию в сети в контексте «счастье»
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Волгоград попал в топ-25 городов по упоминанию в сети в контексте «счастье» 

АиФ Волгоград 23 минуты назад
Фото: АиФ Волгоград
Волгоградская область и Волгоград в составе нее вошли в топ-25 регионов России, которые упоминаются в социальных медиа в контексте «счастья», по данным российской исследовательской компании в области СМИ «Медиалогия».
Как сообщает корреспондент «АиФ-Волгоград» со ссылкой на рейтинг, регион занял 17 место в данном списке. Частота его упоминаний составила — 1,16%. Лидерами рейтинга по итогам марта стали — Москва с 25,19%, Санкт-Петербург — 12,52% и Крым — 3,84%. На последнем месте оказалась Иркутская область с показателем в 0,89%. Отметим, при составлении рейтинга учитывался процент упоминаний конкретного региона от общего количества упоминаний всех регионов в контексте «счастье». В исследовании было проанализировано более двух миллионов сообщений соцмедиа.
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