Участники «Активного гражданина» выбрали мероприятия в рамках программы «Библионочи-2018»

Участники «Активного гражданина» проголосовали за мероприятия в рамках программы «Библионочи-2018», сообщили в пресс-службе проекта.

«Всего в голосовании «Программа „Библионочи-2018“: выбор активных граждан» приняли участие 207 тыс. 251 человек. Ежегодный фестиваль чтения «Библионочь» в 2018 г. пройдет в седьмой раз. 21 апреля библиотеки, музеи и книжные магазины по всей стране будут проводить поэтические чтения, мастер-классы, поэтические салоны, книжные ярмарки, презентации новых изданий и встречи с писателями. Тема «Библионочи» в этом году — «Магия книги», — говорится в сообщении.

Уточняется, что 19,55% «активных граждан», принявших участие в голосовании, высказались за проведение встреч с писателями. Посетить презентации новых книг захотели 13,8% проголосовавших, чаще всего так отвечали активные граждане в возрасте 35-45 лет.

«Мастер-классы в ночной библиотеке заинтересовали 12,63% участников. Этот вариант организации досуга предпочли активные граждане до 35 лет. За организацию различных выставок в библиотеках проголосовали 11,29% участников. Театрализованные представления предпочли 10,47% активных граждан. Такой формат мероприятий оказался востребован у женщин, принявших участие в голосовании», — указано в сообщении.

Как поясняется, остальные варианты набрали менее 10% голосов. Так, 9,23% высказались за образовательные программы; лектории и поэтические салоны привлекли 5,8% и 5,51% участников голосования соответственно. Совместное чтение книг вслух хотели бы посетить 4,2% «активных граждан», принявших участие в голосовании.

«Свой вариант ответа предложили 0,2% проголосовавших. Среди предложений — квесты по книгам, курсы скорочтения и конкурсы молодых поэтов. Затруднились с ответом 4,45% участников голосования. Считают необходимым передать решения этого вопроса специалистам 2,82% активных граждан, принявших участие в голосовании», — добавили в пресс-службе.