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Как с выгодой поменять старый iPad на новый
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В огне ТЦ "Персей для детей" погиб человек
В огне ТЦ "Персей для детей" погиб человек

Как с выгодой поменять старый iPad на новый 

ТАСС 28 минут назад
Фото: ТАСС
Российские ретейлеры впервые запускают программу trade-in для iPad, сообщил «Коммерсантъ». Эта же компания предоставляет программное обеспечение, которое позволит определить конкретную скидку по trade-in.
Мария Селиванова
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