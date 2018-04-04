Как с выгодой поменять старый iPad на новый

Российские ретейлеры впервые запускают программу trade-in для iPad, сообщил «Коммерсантъ». Эта же компания предоставляет программное обеспечение, которое позволит определить конкретную скидку по trade-in. Мария Селиванова