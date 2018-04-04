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В огне ТЦ "Персей для детей" погиб человек
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В огне ТЦ "Персей для детей" погиб человек
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Как с выгодой поменять старый iPad на новый
ТАСС
28 минут назад
Фото:
ТАСС
Комментарии
Российские ретейлеры впервые запускают программу trade-in для iPad, сообщил «Коммерсантъ». Эта же компания предоставляет программное обеспечение, которое позволит определить конкретную скидку по trade-in.
Мария Селиванова
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