В нижегородском аэропорту задержали индийскую кобру

Нижегородские таможенники задержали в нижегородском аэропорту индийскую кобру, или очковую змею (Naja Laurenti) из семейства аспидовых (Elapidae). Привёз её самолёт из Нячанга ( Вьетнам ), сообщает пресс-служба Нижегородской таможни.

В чемодане одного из пассажиров таможенники нашли «настойку на змее и травах», или змеиное вино, — традиционное средство вьетнамской медицины. Согласно этикетке, его состав: водка, змея, лекарственные травы, в том числе женьшень. Кстати, производитель допускает вторичное использование змейки: когда настойка закончится, ёмкость якобы можно вновь заполнить водкой и настаивать не менее месяца. Змеиное вино будто бы поможет повысить тонус и даже победить заболевания почек.