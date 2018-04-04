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В нижегородском аэропорту задержали индийскую кобру
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В нижегородском аэропорту задержали индийскую кобру 

АиФ Нижний Новгород 31 минуту назад
Фото: АиФ Нижний Новгород
Нижегородские таможенники задержали в нижегородском аэропорту индийскую кобру, или очковую змею (Naja Laurenti) из семейства аспидовых (Elapidae). Привёз её самолёт из Нячанга (Вьетнам), сообщает пресс-служба Нижегородской таможни.
В чемодане одного из пассажиров таможенники нашли «настойку на змее и травах», или змеиное вино, — традиционное средство вьетнамской медицины. Согласно этикетке, его состав: водка, змея, лекарственные травы, в том числе женьшень. Кстати, производитель допускает вторичное использование змейки: когда настойка закончится, ёмкость якобы можно вновь заполнить водкой и настаивать не менее месяца. Змеиное вино будто бы поможет повысить тонус и даже победить заболевания почек.
А на таможне выяснилось: индийская кобра попадает под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения, так что ввоз её в РФ можно расценивать как административное правонарушение.
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