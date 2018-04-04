Самый чистый муниципалитет получит 7 млн рублей

Впервые в Челябинской области итоги уборочной кампании будут поощрять денежной премией, такое решение принял глава региона, сообщили на пресс-конференции в «АиФ-Челябинск».

Областной конкурс «Самое благоустроенное поселение» проводится не первый год, однако премировать участников деньгами — это новость. Такое решение принял губернатор Челябинской области Борис Дубровский

Оцениваться будут санитарно-экологическое состояние территории, а также уровень благоустроенности и содержания дворов.

«Победители конкурса в разных категориях получат денежные выплаты, премии, — заявила на мероприятии замначальника управления инженерной инфраструктуры регионального Минстроя Елена Шевцова . — На эти цели запланировано в бюджете 27 млн рублей.

Сейчас суммы которые будут выделены муниципалитетам победителям уточняются. Но примерно в зависимости от категории это будет от 500 тысяч до 7 млн рублей».