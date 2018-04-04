Ещё
Самый чистый муниципалитет получит 7 млн рублей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
В огне ТЦ "Персей для детей" погиб человек
В огне ТЦ "Персей для детей" погиб человек

Самый чистый муниципалитет получит 7 млн рублей 

АиФ 32 минуты назад
Фото: АиФ
Впервые в Челябинской области итоги уборочной кампании будут поощрять денежной премией, такое решение принял глава региона, сообщили на пресс-конференции в «АиФ-Челябинск».
Областной конкурс «Самое благоустроенное поселение» проводится не первый год, однако премировать участников деньгами — это новость. Такое решение принял губернатор Челябинской области Борис Дубровский.
Оцениваться будут санитарно-экологическое состояние территории, а также уровень благоустроенности и содержания дворов.
«Победители конкурса в разных категориях получат денежные выплаты, премии, — заявила на мероприятии замначальника управления инженерной инфраструктуры регионального Минстроя Елена Шевцова. — На эти цели запланировано в бюджете 27 млн рублей.
Сейчас суммы которые будут выделены муниципалитетам победителям уточняются. Но примерно в зависимости от категории это будет от 500 тысяч до 7 млн рублей».
АиФ: последние новости
Стая бродячих собак напала на школьника возле рынка в Челябинске Больницы Южного Урала могут остаться без электричества Снимок челябинца в числе лучших фотографий России выставили на «Винзаводе»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Москве горит ТЦ «Персей для детей»209
Япония заявила протест России110
Бориса Джонсона поймали на лжи о России227
В деле Скрипаля появился подозрительный россиянин146
Шойгу предупредил о новой угрозе236
Видео
04:48
Украине «перекроют» Керченский пролив
Политика Войска
01:55
К главе кемеровского МЧС пришли с обыском
Происшествия Пожары
В Москве горит ТЦ «Персей для детей»
Происшествия Катастрофы
Раскрыты подробности стрельбы в штаб-квартире YouTube
Происшествия Другое
02:18
Священника отчитали за «Мурку» в храме
Общество
00:51
Бориса Джонсона поймали на лжи о России
Политика
02:12
В деле Скрипаля появился подозрительный россиянин
Происшествия
02:41
Оперная дива спела про котлетки с пюрешкой
Другое
03:07
Шойгу предупредил о новой угрозе
Армия
02:33
Германия заступилась за РФ в «деле Скрипаля»
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение