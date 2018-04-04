В Югре закрыли ледовые переправы на реках Конда и Юконда

Специалисты ГИМС проводят сезонную проверку ледовых переправ в округе на соответствие их номам безопасности.

После состоявшейся проверки в Кондинском районе было принято решение о закрытии переправ вблизи посёлка Луговой на реках Конда и Юконда на автозимнике Междуреченский — Шугур. Этому действию послужило повышение температуры воздуха, вызвавшее уменьшение толщины льда и появление колейности на дороге.

Также стало известно, что с 5 апреля планируется закрытие всех ледовых переправ на реке Конда в районе п. Ямки, д. Юмас, п. Кондинский, с. Болчары, с. Алтай и д. Кама Кондинского района.

На некоторых переправах была снижена грузоподъемность зимних автомобильных дорог. Так на переправах Ханты-Мансийского района и на р. Обь в Октябрьском районе (у д. Шеркалы) разрешено движение транспортных средств массой не более 15 тонн.

В Нижневартовском районе на переправах на реке Обь и протоке Чахломей на автозимнике г. Нижневартовск — с. Вампугол — д. Былино установлена грузоподъемность до 5 тонн.

На реке Пасол на автозимнике с. Ларьяк — д. Чехломей — с. Б. Ларьяк введено ограничение до 1 тонны.

На ледовых переправах Березовского и Белоярского можно осуществлять перевозки массой не более 30 тонн.