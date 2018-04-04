Крутая подстава

На прошлой неделе британская «Гардиан» поразила мир чудесным пасхальным (сначала я подумал, первоапрельским) сюжетом. В нем переплетено все то лучшее и нелепое, удивительное и отвратительное, смешное и горькое, что принесли нам глобализация, новый век, социальные сети и разрыв ими информационного шаблона.

Итак, сама новость. Оказывается, ФБР занялось коррупционными связями Дональда Трампа с русскоязычными олигархами еще в… 2010 году по просьбе латвийского антикоррупционного бюро KNAB.

Что же возбудило эту беспощадную к местным чиновникам рижскую организацию обратиться к американским коллегам? Намерение российского композитора Игоря Крутого построить в Риге на острове Закюсала Башню Трампа — Trump Plaza Riga.

Сегодня, через 8 лет после начала этого невероятного политического анекдота «на вырост», все, конечно, выглядит стройно. Игорь Крутой — давний друг донецкого олигарха Ахметова. Ахметов еще в 2005 году нанял Пола Манафорта колдовать за большие и черные деньги Виктору Януковичу . Трамп в 2010 году — просто экстравагантный миллиардер. Он строит по миру свои дорогущие башни, устраивает конкурсы красоты, крутит романы с моделями и актрисами и так же далек от мысли о президентстве, как Игорь Крутой от Башни Трампа на Закюсала. Мир в те времена все еще обожает Россию и русских, аллилуит президенту Путину и будущей Олимпиаде в Сочи Крым в равной мере не нужен ни Москве , ни Киеву, его потихоньку грабят все, кому хватает связей и терпения.

«Новая волна» во главе с Крутым бьет в Юрмале все рекорды олигархической посещаемости и будет это проделывать еще четыре лета… Запад взасос дружит с Кремлем, Газпром строит ветку за веткой свои газопроводы в Европу, Германия ему рукоплещет, нет такой мировой компании, которая не хотела бы открыть офис в Москве и качать оттуда головокружительные доходы…

И только лишь одна-единственная организация в мире, в маленькой Латвии — Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam (KNAB) — знает невероятное будущее, как историю. И KNAB отправляет в ФБР официальную заявку на расследование коррупционной связки Россия — Крутой — Трамп. Через семь лет это расследование окажется петлей на шее президента США

Конечно, там фигурируют еще и имена двух латвийских бизнесменов, но оба они, как говорят ракетчики, не поднялись, по крайней мере за пределы латвийской орбиты так и не вышли. Чего не скажешь о Манафорте, ставшем главой избирательной кампании Трампа, и о самом башневитом Трампе. С кем он только по миру не строил или не собирался строить своих башен! Но лишь один человек, композитор Игорь Крутой, тронул своим участием в башне-сказке тонкий слух двух спецслужб — и на Трампа завели дело. Какая крутая подстава!..