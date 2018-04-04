«Блестящая концепция Маска полна ошибок». Канадский стартап пообещал построить дешевый аналог Hyperloop

Канадский стартап TransPod собирается построить аналог Hyperloop, исправив недостатки оригинального проекта. Об этом пишет Bloomberg

TransPod планирует привлечь $50 млн на создание транспортной системы, которая будет переправлять пассажиров из одного места в другое со скорость 1000 км. в час. По словам CEO стартапа Себастьяна Гендрона, прототип будет построен в следующем году в центральной части Франции неподалеку от Лиможа.

себастьян гендрон

CEO TransPod

«Блестящая концепция Маска полна ошибок. Мы выбрали более скромный, дешевый и ориентированный на сотрудничество с регуляторами подход».

TransPod уже запатентовала собственную технологию. В 2016 году компания показала концепт десятитонной капсулы длиной 25 метров. По задумке создателей, в ней можно будет перевозить пассажиров, общий вес которых составляет 10 тонн, или груз такой же массы. Гендрон уточнял, что на первом этапе такие капсулы будут перевозить только грузы. Очередь людей настанет, когда технология будет признана безопасной.

Идею сверхскоростных поездов Hyperloop в 2012 году предложил Илон Маск . Четыре года назад он оценил реализацию такого проекта в $6—7,5 млрд и решил отказаться от Hyperloop в пользу Tesla и SpaceX . Реализацией идеи занялись компании Hyperloop Transportation Technologies и Hyperloop One.

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В августе прошлого года Bloomberg писал, что Маск собирается построить собственный Hyperloop. Уже в конце месяца он опубликовал видео с испытаниями прототипа капсулы Hyperloop.

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