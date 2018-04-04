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Стив Возняк: «Человечеству нужно привыкнуть к блокчейну»
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Стив Возняк: «Человечеству нужно привыкнуть к блокчейну» 

Банки.ру 33 минуты назад
Сооснователь Apple Стив Возняк считает, что в современном мире технологию блокчейн и ее преимущества «неправильно понимают». Такую позицию он выразил в рамках своего выступления на «АМОКОНФ-2018».
«Сама технология блокчейн, на которой построен биткоин, — это распределенная система, она везде. То есть ее нельзя изменить из какой-то одной точки, у нее есть иммунитет к этому, так как (для нее) нет единой центральной власти. Но блокчейн и те преимущества, которые он дает, неправильно понимают, — сказал Возняк. — Блокчейн не равен самому биткоину. Потому что блокчейн — это просто эффективная система бухгалтерского учета, условно говоря».
Тем не менее Возняк считает, что блокчейн и дальше будет иметь множество применений, потому что «это потрясающая технология».
«Куда бы я ни отправился, я везде вижу людей, которые создают стартапы, базирующие на блокчейне. Пройдет некоторое время, прежде чем блокчейн действительно полноценно себя реализует, — отметил сооснователь Apple. — Человечеству нужно привыкнуть к блокчейну. Он настолько универсальный, с ним можно сделать так много. Но потребуется время прежде чем человечество примет эту технологию и будет создавать на ней полноценные решения».
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