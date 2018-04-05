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Нижегородские автобусы изменят маршруты в Пасхальное воскресенье
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Нижегородские автобусы изменят маршруты в Пасхальное воскресенье 

В городе N 1 час назад
Фото: В городе N
Ряд нижегородских автобусов временно изменит свои маршруты в Пасхальное воскресенье 8 апреля. Об этом сообщает управление по работе со СМИ городской администрации.
Изменения связаны с тем, что традиционно на Пасху многие нижегородцы посещают храмы и кладбища. Для их удобства маршруты будут скорректированы. Автобус № 31 будет двигаться от остановки «Сады» с заездом на Новое Стригинское кладбище, далее — по маршруту, а от конечного пункта «Поселок Нагулино» — с заездом на Новое Стригинское кладбище. Также те, кто хочет навестить могилы близких смогут воспользоваться автобусом № 57. Он поедет от конечного пункта «Поселок Дубравный» на Ново-Сормовское кладбище, далее — по маршруту, а при движении по проспекту 70 лет Октября отвезет пассажиров Ново-Сормовское кладбище. Также на Пасху возобновится движение трамваев № 8 «Поселок Гнилицы — улица Игарская».
В департаменте транспорта и связи также уточнили, что в случае значительного увеличения пассажиропотока, на линию будут выпущены дополнительные автобусы № № 31, 53а и 57.
Напомним, опубликована измененная схема движения транспорта в день открытия стадиона на Стрелке.
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