Нижегородские автобусы изменят маршруты в Пасхальное воскресенье

Ряд нижегородских автобусов временно изменит свои маршруты в Пасхальное воскресенье 8 апреля. Об этом сообщает управление по работе со СМИ городской администрации.

Изменения связаны с тем, что традиционно на Пасху многие нижегородцы посещают храмы и кладбища. Для их удобства маршруты будут скорректированы. Автобус № 31 будет двигаться от остановки «Сады» с заездом на Новое Стригинское кладбище, далее — по маршруту, а от конечного пункта «Поселок Нагулино» — с заездом на Новое Стригинское кладбище. Также те, кто хочет навестить могилы близких смогут воспользоваться автобусом № 57. Он поедет от конечного пункта «Поселок Дубравный» на Ново-Сормовское кладбище, далее — по маршруту, а при движении по проспекту 70 лет Октября отвезет пассажиров Ново-Сормовское кладбище. Также на Пасху возобновится движение трамваев № 8 «Поселок Гнилицы — улица Игарская».

В департаменте транспорта и связи также уточнили, что в случае значительного увеличения пассажиропотока, на линию будут выпущены дополнительные автобусы № № 31, 53а и 57.

Напомним, опубликована измененная схема движения транспорта в день открытия стадиона на Стрелке.