Ещё
На IV Восточном экономическом форуме покажут проекты технопарка «Русский»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
В огне ТЦ "Персей для детей" погиб человек
В огне ТЦ "Персей для детей" погиб человек

На IV Восточном экономическом форуме покажут проекты технопарка «Русский» 

Аргументы и Факты 33 минуты назад
Фото: Аргументы и Факты
Лучшие инновационные проекты технопарка «Русский» продемонстрируют в рамках IV Восточного экономического форума, который состоится 11-13 сентября во Владивостоке. Презентация уже включена в программу мероприятия.
«Визуализация деятельности и достижений технопарка на IV Восточном экономическом форуме является важным этапом в развитии предпринимательской экосистемы острова Русский», — заявил советник президента РФ Антон Кобяков.
Напомним, технопарк «Русский» открыли в сентябре прошлого года в рамках III Восточного экономического форума. С тех пор резидентами технопарка стали 37 предприятий из шести регионов Дальнего Востока. А к концу мая этого года планируют закончить первый федеральный отбор резидентов.
Аргументы и Факты: последние новости
Нарышкин: количество лжи для оправдания гегемонии Запада беспрецедентно Тулеев стал депутатом парламента Кемеровской области Полиция: Скрипаль впервые подвергся воздействию отравляющего вещества дома
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Москве горит ТЦ «Персей для детей»209
Япония заявила протест России110
Бориса Джонсона поймали на лжи о России227
В деле Скрипаля появился подозрительный россиянин146
Шойгу предупредил о новой угрозе236
Видео
04:48
Украине «перекроют» Керченский пролив
Политика Войска
01:55
К главе кемеровского МЧС пришли с обыском
Происшествия Пожары
В Москве горит ТЦ «Персей для детей»
Происшествия Катастрофы
Раскрыты подробности стрельбы в штаб-квартире YouTube
Происшествия Другое
02:18
Священника отчитали за «Мурку» в храме
Общество
00:51
Бориса Джонсона поймали на лжи о России
Политика
02:12
В деле Скрипаля появился подозрительный россиянин
Происшествия
02:41
Оперная дива спела про котлетки с пюрешкой
Другое
03:07
Шойгу предупредил о новой угрозе
Армия
02:33
Германия заступилась за РФ в «деле Скрипаля»
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение