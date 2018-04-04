На IV Восточном экономическом форуме покажут проекты технопарка «Русский»

Лучшие инновационные проекты технопарка «Русский» продемонстрируют в рамках IV Восточного экономического форума, который состоится 11-13 сентября во Владивостоке . Презентация уже включена в программу мероприятия.

«Визуализация деятельности и достижений технопарка на IV Восточном экономическом форуме является важным этапом в развитии предпринимательской экосистемы острова Русский», — заявил советник президента РФ Антон Кобяков

Напомним, технопарк «Русский» открыли в сентябре прошлого года в рамках III Восточного экономического форума. С тех пор резидентами технопарка стали 37 предприятий из шести регионов Дальнего Востока. А к концу мая этого года планируют закончить первый федеральный отбор резидентов.