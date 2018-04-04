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В Ингушетии к 2020 году появится первая многопрофильная больница
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В Ингушетии к 2020 году появится первая многопрофильная больница 

ТАСС 28 минут назад
Фото: ТАСС
МАГАС, 4 апреля. /ТАСС/. Первая многопрофильная больница на 350 мест появится в столице Ингушетии Магасе в 2020 году, сообщил ТАСС глава субъекта Юнус-Бек Евкуров.
По данным регионального минздрава, в республике есть острая потребность в таких учреждениях. Существующую республиканскую больницу построили в 1992 году на базе Назрановской районной больницы, она не соответствует современным требованиям здравоохранения.
"Такой больницы у нас не было никогда, и строительство уже давно обсуждается. Строительство в Магасе многопрофильной больницы на 350 мест позволит расширить существующие отделения и открыть новые. Если мы начнем строительство в 2019 году, то к 2020, думаю, мы завершим строительство", — рассказал Евкуров.
По его словам, сейчас идет проектирование объекта, а в 2019 году на строительство больницы выделят финансирование.
"Как только мы завершим проектирование, по утвержденному бюджету на 2019 год и последующие годы нам на программную часть выделят деньги", — добавил Евкуров.
Предполагается, что в новом медучреждении будут развернуты региональный сосудистый центр, травмоцентр, ожоговое отделение, станция скорой медицинской помощи и поликлиника на 600 посещений.
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