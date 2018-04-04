В «стряпании» «дела Скрипалей» замешаны США, рассказали российские силовики

МОСКВА , 4 апр — РИА Новости США участвовали в «стряпании» «дела Скрипалей» — об этом было заявлено в среду с трибуны Московской конференции по безопасности. Запад, все больше теряя свое влияние в мире, но не отказываясь от претензий на собственную исключительность, готов возводить вокруг себя новый «железный занавес», что ведет к возвращению временен холодной войны и подталкивают к новой гонке вооружений, рассказали руководители российских силовых ведомств.

Также на конференции было отмечено, что международные террористы избрали для себя новую тактику, противостоять которой можно только сообща. В качестве примера эффективного сотрудничества в этой области впервые было рассказано, что Турция в прошлом году помогла предотвратить теракт в России

"Грубая стряпня"

Бразилия, Как отметил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин , сейчас на международной арене появляются и укрепляются новые влиятельные центры силы, такие как Индия Южно-Африканская Республика и, конечно, Китай и Россия. «Однако подобные изменения не устраивают западные державы. По сути, США и часть Европы оказались не готовы к таким переменам… Превратившись, по сути, в ретроградов, и не будучи способными навести порядок, что называется, у себя дома, США и их союзники стремятся остановить или хотя бы затормозить объективную трансформацию глобального мироустройства», — отметил Нарышкин.

Запад и его сателлиты не могут и не хотят посмотреть правде в глаза, смириться с неизбежным ослаблением собственного, некогда безраздельного влияния, по-прежнему пытаются выстраивать отношения с другими государствами на старых, уходящих корнями в колониальную систему, на принципах, таких как принуждение и диктат, добавил директор СВР. Очевидным проявлением такого подхода Нарышкин назвал то агрессивное давление, которое США и Великобритания оказывают на своих союзников по НАТО и другие государства в рамках так называемого «дела Скрипалей».

Директор СВР назвал «дело Скрипалей» «гротескной провокацией, грубо состряпанной спецслужбами Великобритании и США».

В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.

Как отметил Нарышкин, Россия становится основным объектом нападок для США и их союзников, которую они рассматривают как один из главных локомотивов происходящих в мире перемен. «Борьба с несуществующей так называемой „российской угрозой“ стала настоящей „идеей фикс“ политики Вашингтона. Она достигла таких размеров и приобрела такие нелепые черты, что впору говорить о возвращении мрачных времен „холодной войны“, — сказал руководитель внешней разведки.

Но часть европейских государств не спешит без оглядки следовать за Лондоном и Вашингтоном, а предпочитает тщательно разобраться в том, что касается „дела Скрипалей“, отметил Нарышкин. Глава российской внешней разведки обратил внимание аудитории на то, что созданная Вашингтоном „система вассальной зависимости“ повсеместно дает сбой. „От американцев начинают отдаляться даже их самые верные спутники — европейцы, благополучие и безопасность которых Соединенные Штаты без колебаний из раза в раз кладут на алтарь собственных геополитических устремлений“, — сказал Нарышкин.

Вместо того, чтобы смотреть в будущее, Запад цепляется за прошлое и пытается опираться на уже отжившие инструменты периода „холодной войны“, указал директор СВР. Речь идет, в первую очередь, о блоковой системе, таких институтах, как НАТО и Евросоюз , которые в прошлом действительно были эффективными с точки зрения продвижения западных интересов, добавил Нарышкин. При этом, по его словам, США постоянно стремятся замаскировать свой грубый диктат под видом евроатлантической интеграции, отметил директор СВР.

Нарышкин назвал беспрецедентным „количество, а главное, качество лжи, призванной оправдать гегемонию Запада“. „По сути, всем ценностям и нормам, которые, так или иначе, регулируют межгосударственные отношения, придаются прямо противоположные значения“, — добавил он.

Рост конфронтации

В целом, за прошедший год в мире возрос уровень конфронтации — особенно это касается отношений между группой государств НАТО и Россией, отметил директор СВР. „Недавняя высылка дипломатов из США и стран-сателлитов под абсолютно надуманным и спровоцированным предлогом (в связи с „делом Скрипалей“ — ред.), без оглядки на нормы международного права, — печальное тому подтверждение“, — добавил Нарышкин.

»Важно прекратить безответственное повышение ставок и проецирование сил межгосударственных отношений, не доводить дело до нового «карибского кризиса», — отметил директор СВР.

Перед мировым сообществом стоят совершенно новые вызовы, такие как международный терроризм, обеспечение устойчивого развития и экологической безопасности в мире, и дать на них ответ можно дать только совместными усилиями, сказал Нарышкин.

"Сделать это без участия России, равно как и Китая, Индии, Бразилии и других полюсов полицентричного мира, просто немыслимо. Международному сообществу нужно вернуться к здоровому диалогу, основанному не на эгоистических устремлениях отдельных игроков, а на истинных ценностях, разделяемых всеми участниками международных норм", — подчеркнул глава СВР.

Антироссийская активность НАТО

На раздувание Западом «российской угрозы» и последствия этих шагов указал и министр обороны РФ Сергей Шойгу . По его словам, страны НАТО «сами себя запугивают несуществующей российской угрозой, а затем планомерно увеличивают военный потенциал».

" (Происходит) развертывание элементов глобальной системы противоракетной обороны, в том числе за пределами национальной территории США, на европейском континенте и в Азии. Сегодня ни у кого нет сомнений, что американская ПРО — это серьезный дестабилизирующий фактор, стимул для гонки вооружений, грубое нарушение международных обязательств. В том числе договора по ликвидации ракет среднего и малого радиуса действия", — сказал Шойгу.

Помимо этого, в Прибалтике и Польше сегодня уже размещен десятитысячный контингент, имеющий все виды наступательных вооружений, сообщил глава российского военного ведомства . Повысилась и интенсивность полетов авиации НАТО у российских границ, добавил Шойгу. «Начиная с января истребители Воздушно-космических сил России поднимались на перехват более 25 раз. В итоге резко возросла опасность провокаций и военных инцидентов», — сказал он.

По словам Шойгу, также активизируется деятельность флотов США и других стран НАТО в Черном и Балтийском морях.

"Количество учений и тренировок Североатлантического альянса существенно выросло. При этом они носят явную антироссийскую направленность", — также отметил министр обороны.

"Министерство обороны России неоднократно предлагало НАТО начать диалог. Однако в Брюсселе к уважительному разговору не готовы. В свою очередь, мы не собираемся стучаться в закрытую дверь. Но оставлять без внимания попытки силового давления на нас не намерены", — сказал Шойгу.

"Боевой потенциал наших Вооруженных сил будет поддерживаться на уровне, гарантированно обеспечивающем военную безопасность России и ее союзников", — подчеркнул министр.

Новая тактика международных террористов

О том, что межгосударственные противоречия — это основной фактор, играющий на руку международным террористам, на конференции рассказал директор ФСБ Александр Бортников . «Самое главное условие, позволяющее таким структурам, как »Аль-Каида" * и ИГ*, сохранять жизнеспособность, являются разногласия между странами", — отметил он.

"Каждое из наших государств по отдельности может достигать успехов в локальных регионах, но вряд ли окажется способным самостоятельно и в полной мере одолеть глобальную угрозу. Решение этой задачи, безусловно, требует консолидации максимально широкого круга участников, в том числе тех, между которыми существуют противоречия по различным вопросам международной политики", — заявил директор ФСБ.

Бортников привел статистику преступлений, совершенных террористами по всему миру. «Несмотря на бесспорные успехи в борьбе с ним (терроризмом — ред.), достигнутые в последние несколько лет, статистка жертв террористических нападений остается удручающей. Только в минувшем году число убитых и раненых по всему миру превысило 33 тысячи человек. Всего же за период с 2014 года, то есть с момента, когда ИГ* достигло пика своего могущества, данный показатель составил почти 152 тысячи», — сказал Бортников.

"В среднем, ежегодно совершается более 1,6 тысячи терактов, и в каждом втором случае, когда бандиты открыто берут на себя ответственность за атаки, речь идёт об "Исламском государстве" , — отметил директор ФСБ.

Бортников указал на опасность перегруппировки сил террористов и объединения их в новую структуру. «Не исключаем возможности воссоединения ИГИЛ* и „Аль-Каиды“* в виде обновленной террористической сети», — сказал он. «Сейчас крайне важно не допустить перегруппировки и восполнения сил террористов и их адаптации в изменившихся условиях. ИГИЛ и другие структуры предпринимают настойчивые попытки добиться этого», — добавил глава ФСБ.

Он сообщил о новой тактике террористов и возможностях, которые используют боевики. «В стремлении сохранить боевой потенциал, удержать имеющиеся и создать новые зоны влияния, они все чаще избегают открытых вооруженных столкновений и делают ставку на методы партизанской войны», — отметил Бортников.

Международное террористическое подполье уже на высоком уровне овладело современными информационными технологиями, заявил директор ФСБ.

"Речь идет не только об агрессивных агитациях и вербовке в интернете, где функционирует более 10 тысяч сайтов и сотни тысяч их аккаунтов в соцсетях. Я также имею в виду масштабное использование средств шифрованной интернет-коммуникаций, электронного банкинга и криптовалют, схемы удаленного управления террористической деятельностью и ее финансирования", — сказал Бортников.

По его словам, только в минувшем году в РФ было предотвращено 25 терактов, совершено четыре. «Все они координировались через глобальную сеть посредством мессенджеров, в том числе с территории Сирии Ирака . Наряду с этим, террористы постоянно расширяют свои связи в хакерском сообществе и организуют собственные подразделения», — отметил директор ФСБ.

Помощь турецких спецслужб

Российским спецслужбам удалось предотвратить один теракт благодаря информации, полученной от коллег из Турции, сообщил Бортников.

Директор ФСБ напомнил, что в 2017 году США своевременно предупредили Россию о готовящемся теракте в Санкт-Петербурге во время новогодних праздников. «В это же время удалось предотвратить еще одну атаку благодаря информации, полученной от турецких партнеров», — сказал Бортников.

В результате удалось сохранить сотни жизней мирных граждан, отметил директор ФСБ. «Это примеры ответственного сотрудничества в сфере борьбы с терроризмом», — заявил он.

"Летом Россия принимает чемпионат мира по футболу. Рассчитываем, что наше взаимодействие со специальными службами и правоохранительными органами иностранных государств в рамках организации антитеррористической защиты предстоящего мероприятия будет столь же эффективным, как и в прошлые годы, когда совместными усилиями была обеспечена безопасность Олимпиады в Сочи и Кубка конфедераций ФИФА 2017 года", — добавил Бортников.

Директор ФСБ отметил такое перспективное направление международного сотрудничества, как формирование единого антитеррористического информационного пространства, и сообщил, что Россия готова предложить заинтересованным сторонам участие в использовании и наполнении международного банка данных по противодействию терроризму.

По словам Бортникова, сейчас к банку подключена 41 спецслужба из 34 стран Европы, Азии и Африки, а также шесть международных организаций. «В системе содержатся сведения о 89 террористических организациях, 40 тысячах лиц, свыше 400 информационных сообщений о средствах террора, тактике деятельности боевиков, различные аналитические материалы», — добавил он.