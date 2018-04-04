Ещё
Собственников земельных участков обязали убирать мусор и скашивать траву
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
В огне ТЦ "Персей для детей" погиб человек
В огне ТЦ "Персей для детей" погиб человек

Собственников земельных участков обязали убирать мусор и скашивать траву 

Vyatka-grad.ru 40 минут назад
Фото: Vyatka-grad.ru
Постановлением Правительства РФ от 31.12.2017 №1717 «О внесении изменений в Правила противопожарного режима в Российской Федерации» на правообладателей (собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов) земельных участков, расположенных в границах населённых пунктов, садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений возложена обязанность регулярно убирать мусор и скашивать траву.
Правообладатели земельных участков сельскохозяйственного назначения должны принимать меры по защите сельскохозяйственных угодий от зарастания сорной растительностью и своевременно скашивать траву на сенокосах.
Границы уборки территорий определяются границами земельного участка на основании кадастрового или межевого плана.
Кроме того, как разъяснили в межрайонной природоохранной прокуратуре, в новой редакции изложен п. 283 Правил противопожарного режима. Теперь в границах полос отвода и придорожных полосах автодорог, в границах полос отвода и охранных зонах железных дорог, путепроводов и продуктопроводов запрещается выжигать сухую травянистую растительность, разводить костры, сжигать хворост, порубочные остатки и горючие материалы, а также оставлять сухостойные деревья и кустарники.
Фото — remoo.ru
Vyatka-grad.ru: последние новости
«Саратовским авиалиниям» предложили прекратить полеты Строительство межпоселкового газопровода Мирный – Котельнич выполнено на 80% «Кировэнерго» наградил победителей конкурса районных СМИ за активное сотрудничество в 2017 году
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Москве горит ТЦ «Персей для детей»212
Япония заявила протест России115
Бориса Джонсона поймали на лжи о России227
В деле Скрипаля появился подозрительный россиянин147
Шойгу предупредил о новой угрозе236
Видео
04:48
Украине «перекроют» Керченский пролив
Политика Войска
01:55
К главе кемеровского МЧС пришли с обыском
Происшествия Пожары
В Москве горит ТЦ «Персей для детей»
Происшествия Катастрофы
Раскрыты подробности стрельбы в штаб-квартире YouTube
Происшествия Другое
02:18
Священника отчитали за «Мурку» в храме
Общество
00:51
Бориса Джонсона поймали на лжи о России
Политика
02:12
В деле Скрипаля появился подозрительный россиянин
Происшествия
02:41
Оперная дива спела про котлетки с пюрешкой
Другое
03:07
Шойгу предупредил о новой угрозе
Армия
02:33
Германия заступилась за РФ в «деле Скрипаля»
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение