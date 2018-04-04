Собственников земельных участков обязали убирать мусор и скашивать траву

Постановлением Правительства РФ от 31.12.2017 №1717 «О внесении изменений в Правила противопожарного режима в Российской Федерации » на правообладателей (собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов) земельных участков, расположенных в границах населённых пунктов, садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений возложена обязанность регулярно убирать мусор и скашивать траву.

Правообладатели земельных участков сельскохозяйственного назначения должны принимать меры по защите сельскохозяйственных угодий от зарастания сорной растительностью и своевременно скашивать траву на сенокосах.

Границы уборки территорий определяются границами земельного участка на основании кадастрового или межевого плана.

Кроме того, как разъяснили в межрайонной природоохранной прокуратуре, в новой редакции изложен п. 283 Правил противопожарного режима. Теперь в границах полос отвода и придорожных полосах автодорог, в границах полос отвода и охранных зонах железных дорог, путепроводов и продуктопроводов запрещается выжигать сухую травянистую растительность, разводить костры, сжигать хворост, порубочные остатки и горючие материалы, а также оставлять сухостойные деревья и кустарники.

Фото — remoo.ru