Пушкина стала представителем от Госдумы в группе женщин-лидеров 

Депутата Оксану Пушкину назначили представителем от Госдумы в группе женщин-лидеров в рамках инициативы Всемирного банка, сообщил первый-вице спикер Госдумы Александр Жуков.
По его словам, Совет Думы поддержал предложение фракции «Единая Россия» о назначении представителя от Госдумы в составе специальной группы женщин-лидеров.
Эта группа создана в рамках инициативы Всемирного банка по развитию женского предпринимательства. Представителем от Госдумы стала зампредседателя Комитета по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина.