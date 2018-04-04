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Пушкина стала представителем от Госдумы в группе женщин-лидеров
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Пушкина стала представителем от Госдумы в группе женщин-лидеров 

Парламентская газета 39 минут назад
Фото: Парламентская газета
Депутата Оксану Пушкину назначили представителем от Госдумы в группе женщин-лидеров в рамках инициативы Всемирного банка, сообщил первый-вице спикер Госдумы Александр Жуков.
По его словам, Совет Думы поддержал предложение фракции «Единая Россия» о назначении представителя от Госдумы в составе специальной группы женщин-лидеров.
Эта группа создана в рамках инициативы Всемирного банка по развитию женского предпринимательства. Представителем от Госдумы стала зампредседателя Комитета по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина.
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