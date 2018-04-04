Пушкина стала представителем от Госдумы в группе женщин-лидеров

По его словам, Совет Думы поддержал предложение фракции «Единая Россия» о назначении представителя от Госдумы в составе специальной группы женщин-лидеров.

Эта группа создана в рамках инициативы Всемирного банка по развитию женского предпринимательства. Представителем от Госдумы стала зампредседателя Комитета по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина.