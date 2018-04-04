Юриста из Приморья арестовали за репост в Telegram, и теперь ему грозит до 5 лет лишения свободы

Накануне апелляционный суд, рассмотрев жалобу Третьякова, оставил в силе решение районного суда о его аресте. Судебное заседание проходило в закрытом режиме. Третьякову вменяют часть 2 статьи 280 УК РФ — публичные призывы к экстремизму через интернет. Вину Дмитрий не признал. Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Таким образом, аресты за посты в Telegram и последующие обвинения в экстремизме стали новой практикой преследования инакомыслящих правоохранительными органами

Как напомнили в «Открытой России», почти год назад журналист Аркадий Бабченко «в своем стиле рассказывал, как нужно правильно митинговать». Третьяков репостнул его запись в открытый Telegram-чат «Операция Утка».

"Судебная экспертиза решила, что своим репостом Третьяков призвал участников чата к «насильственным и деструктивным, разрушительным действиям», а среди этих действий указаны «протестные митинги»… Так что Третьяков теперь будет сидеть в СИЗО как минимум до 13 мая", — сообщила правозащитница «Открытой России» Валентина Дегтяренко в своем Telegram-канале

"Меня зовут Валя"

Сам Аркадий Бабченко в связи с решением суда отметил, что если «раньше сажали за подпольное распространение самиздата Солженицина», то теперь сажают за «подпольное распространение» его постов. «Эта страна попала во временную петлю и навсегда закольцевалась в репрессиях… Братцы мои. Будьте аккуратнее. Сесть в тюрьму — совсем не наша задача», — заявил Бабченко в своем

Telegram-канале

Он сообщил, что Дмитрий Третьяков прислал ему письмо

следующего содержания: «Уважаемый Аркадий Аркадьевич! Это Дмитрий. Мне шьют репост Вашей статьи, в которой, якобы, призывы жечь автозаки и т.д. Лично я понимаю, что никого никуда Вы не призываете. Также, как и я. Все, кто читают Ваши статьи, либо соглашаются с мнением автора, либо нет, либо в бан. Через своих адвокатов я сразу же попросил обратиться к вам за помощью. Как минимум информационной. Честно, не знаю, что из этого получится. Но надеюсь, что что-нибудь получится. Заранее благодарю за любую помощь. И знаете, что еще, Аркадий… Давайте освобождение страны начнем отсюда, с Дальнего Востока. А я на броне Вашего „Абрамса“ дальше с Вами и поеду, а?:-)»

Получивший такое письмо Бабченко попросил своих подписчиков о нескольких вещах: «Расшарьте этот пост. Упыри очень боятся света. Информационное освещение в таких делах — очень действенно… Ну и, конечно, деньги. Тюрьма — это всегда деньги. Большие. Адвокаты, экспертизы, передачки, содержание семьи, содержание подследственного… По предварительным подсчетам, нужно тысяч триста — триста пятьдесят».

Бабченко сообщил номера

электронных кошельков, на которые можно собирать деньги.

Напомним, юриста Дмитрия Третьякова сотрудники ФСБ по Приморскому краю задержали 16 марта 2018 года в его квартире в городе Спасск-Дальний и увезли во Владивосток.