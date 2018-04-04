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В России за репост в Telegram могут дать срок
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В России за репост в Telegram могут дать срок 

iPhones.ru 46 минут назад
Фото: iPhones.ru
В России за репост в Telegram могут дать срокПереписываясь в мессенджерах, нужно быть предельно осторожным. Старайтесь следить за сообщениями, которые репостите. В противном случае, можете получить повестку в суд и реальный тюремный срок по уголовной статье.
На юриста Дмитрия Третьякова завели первое в России уголовное дело за переадресацию (репост) сообщения в мессенджере. Третьяков опубликовал репост телеграм-канала Аркадия Бабченко, отправив сообщение в чат сторонников Навального. Суть сообщения заключалась в «азах правильной организации митинга» и была сделана (а затем и репостнута) еще в прошлом году.
В марте этого года в квартиру Третьяков пришли оперативники. После обыска юриста увезли во Владивосток, где и арестовали. Статья звучит так: «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности» (ст. 280 УК РФ).
Решение о взятии Дмитрия Третьяков под стражу было принято еще 16 марта. Вчера, 3 апреля, Приморский краевой суд отклонил жалобу на арест.
К слову, сегодня истекают 15 суток, которые Роскомнадзора «последний раз» предоставил руководство Telegram для передачи ключей шифрования. Выполнять требования регулятора представители мессенджера отказались.
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