В России за репост в Telegram могут дать срок

России за репост в Telegram могут дать срокПереписываясь в мессенджерах, нужно быть предельно осторожным. Старайтесь следить за сообщениями, которые репостите. В противном случае, можете получить повестку в суд и реальный тюремный срок по уголовной статье. На юриста Дмитрия Третьякова завели первое в России уголовное дело за переадресацию (репост) сообщения в мессенджере. Третьяков опубликовал репост телеграм-канала Аркадия Бабченко , отправив сообщение в чат сторонников Навального. Суть сообщения заключалась в «азах правильной организации митинга» и была сделана (а затем и репостнута) еще в прошлом году. В марте этого года в квартиру Третьяков пришли оперативники. После обыска юриста увезли во Владивосток , где и арестовали. Статья звучит так: «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности» (ст. 280 УК РФ). Решение о взятии Дмитрия Третьяков под стражу было принято еще 16 марта. Вчера, 3 апреля, Приморский краевой суд отклонил жалобу на арест. К слову, сегодня истекают 15 суток, которые Роскомнадзора «последний раз» предоставил руководство Telegram для передачи ключей шифрования. Выполнять требования регулятора представители мессенджера отказались.