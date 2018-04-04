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Ручных лосят Зюраткуля защитят от браконьеров при помощи GPS-маячков
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Ручных лосят Зюраткуля защитят от браконьеров при помощи GPS-маячков 

Хорошие новости 52 минуты назад
Фото: Хорошие новости
Ручных лосят в нацпарке «Зюраткуль» защитят от браконьеров при помощью GPS-маячков. Маячки находятся в специальных ошейниках, которые надели на сохатых. Каждые два часа с устройства поступает информация о местонахождении животных. Поэтому отслеживать их можно с помощью компьютера или мобильного приложения.
Как объяснили корреспонденту сайта «Хорошие новости» сотрудники парка, браконьеры не могут попасть на территорию «Зюраткуля», но есть риск, что животные сами убегут и станут для охотников-нелегалов легкой добычей.
— Несколько лет назад был такой случай, когда лось ушел с территории нацпарка. Его отправились искать, нашли и вернули обратно. С ошейниками найти малышей за территорией будет гораздо проще, — сообщают сотрудники парка.
Устройство надели на четырех десятимесячных лосят: Дуню, Соню, Яшку и Афоню. Ошейники не доставляют им дискомфорта и не стесняют движения. Более того, месяц сохатые носили маячки в вольере, чтобы привыкнуть к ним.
Дуня и Соня попали в парк ещё в декабре, их привезли из республики Коми. Афоня родилась у лосихи Дарены, которая уже шесть лет живет в парке «Зюраткуль». Пока что малыши живут в полувольном режиме под присмотров сотрудников парка. Но скоро их выпустят на свободу.
Кстати, сейчас в национальном парке «Зюраткуль» обитает около трехсот лосей.
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