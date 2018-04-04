В Новороссийске установят солнечные часы из чугуна

Как сообщили в пресс-службе администрации города-героя, часы будут отлиты по уникальной технологии на одном из российских металлургических заводов.

Для нового «архитектурного объекта» уже выбрали место — их установят на перекрестке проспекта Ленина и улицы Свердлова. После реконструкции этот участок долго пустовал и теперь ему нашли достойное украшение.

Авторами эскиза стали кубанские художники. Сверху металл покроют глазурью под хром, а каждая цифра, предположительно, будет весить до 100 кг. Установить часы собираются уже в мае 2018 года.

Уникальная система лампочек будет создавать источники света в нужное время. Поэтому солнечные часы смогут показывать время не только днем, но и ночью.