Въезд на ВДНХ в Москве через КПП «Лихоборский‑1» закроют 5 апреля на пять часов

На ВДНХ в Москве пятого апреля с 8:00 до 13:00 будет закрыт въезд через контрольно-пропускной пункт (КПП) «Лихоборский-1», въехать на территорию выставки можно будет через КПП «Хованский», «Север-1» и «Север-3», сообщается на сайте выставки.

«Пятого апреля 2018 года с 8:00 до 13:00 проезд на территорию ВДНХ через КПП «Лихоборский-1» закрыт. Приносим извинения за доставленные неудобства», — говорится в сообщении.

В это время рекомендуют использовать для проезда КПП «Хованский», «Север-1» и «Север-3».

«В связи с возможным осложнением дорожно-транспортной ситуации на улице Сельскохозяйственной рекомендуем использовать пути объезда данного участка», — добавляется в сообщении.