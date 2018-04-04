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Въезд на ВДНХ в Москве через КПП «Лихоборский‑1» закроют 5 апреля на пять часов
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Въезд на ВДНХ в Москве через КПП «Лихоборский‑1» закроют 5 апреля на пять часов 

РИАМО 40 минут назад
На ВДНХ в Москве пятого апреля с 8:00 до 13:00 будет закрыт въезд через контрольно-пропускной пункт (КПП) «Лихоборский-1», въехать на территорию выставки можно будет через КПП «Хованский», «Север-1» и «Север-3», сообщается на сайте выставки.
«Пятого апреля 2018 года с 8:00 до 13:00 проезд на территорию ВДНХ через КПП «Лихоборский-1» закрыт. Приносим извинения за доставленные неудобства», — говорится в сообщении.
В это время рекомендуют использовать для проезда КПП «Хованский», «Север-1» и «Север-3».
«В связи с возможным осложнением дорожно-транспортной ситуации на улице Сельскохозяйственной рекомендуем использовать пути объезда данного участка», — добавляется в сообщении.
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