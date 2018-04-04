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Энергосети думают об использовании газа с подмосковного полигона «Кучино»
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Энергосети думают об использовании газа с подмосковного полигона «Кучино» 

РИА Новости 38 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. К компании, занимающейся дегазацией полигона «Кучино» в подмосковной Балашихе обращаются электросетевые компании для получения энергии на основе свалочного газа, рассказал глава компании-подрядчика «Экоком» Оливер Кайзер.
right"Если правильно обращаться со свалочным газом, тогда его бояться не надо. Если его правильно собирать…, он дает возможность сэкономить ископаемые (ресурсы) и из него получить электроэнергию… Последние недели очень много электрогенерирующих компаний нам пишут, потому что стоит задача у энергосетей диверсифицировать (источники энергоснабжения — ред.)", — сказал Кайзер на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня».
На полигон «Кучино» ежегодно свозилось порядка 600 тысяч тонн отходов, 90% мусора привозилось из Москвы. Полигон был закрыт в конце июня прошлого года после жалобы жителей Балашихи президенту РФ Владимиру Путину. Сейчас на свалке, существовавшей с 1964 года, идут предрекультивационные работы. После рекультивации, запланированной на конец 2018 года, на этом месте планируют разбить экстрим-парк или обустроить горнолыжный спуск.
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