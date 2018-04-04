Энергосети думают об использовании газа с подмосковного полигона «Кучино»

right"Если правильно обращаться со свалочным газом, тогда его бояться не надо. Если его правильно собирать…, он дает возможность сэкономить ископаемые (ресурсы) и из него получить электроэнергию… Последние недели очень много электрогенерирующих компаний нам пишут, потому что стоит задача у энергосетей диверсифицировать (источники энергоснабжения — ред.)", — сказал Кайзер на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня».