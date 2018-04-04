Ещё
Новикомбанк принимает участие в Международном форуме двигателестроения
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
В огне ТЦ "Персей для детей" погиб человек
В огне ТЦ "Персей для детей" погиб человек

Новикомбанк принимает участие в Международном форуме двигателестроения 

Ростех 39 минут назад
Фото: Ростех
Новикомбанк, одним из крупнейших акционеров которого является Госкорпорация Ростех, принимает участие в Международном форуме двигателестроения «МФД — 2018», который проходит с 4 по 6 апреля 2018 в Москве, на территории ВДНХ (павильон 75). Участие банка в форуме обусловлено расширением деятельности, связанной с финансированием высокотехнологичных отраслей экономики. Объем средств, предоставленных Новикомбанком предприятиям двигателестроительной отрасли в 2017 году, достиг 27 млрд рублей. Относительно 2016 года этот показатель увеличился в 2,6 раза.
С 2009 года Новикомбанк предоставляет комплексные банковские услуги предприятиям отечественного двигателестроения, сопровождает зарплатные проекты, совершенствует и развивает системы расчетов, внедряет современные технологии управления финансовыми ресурсами. Кроме того, банк предоставляет банковские гарантии и реализует кэш-пуллинг — управление всеми денежными средствами группы из единого центра.
Являясь опорным банком российской промышленности, Новикомбанк участвует в финансировании проекта по созданию нового гражданского авиадвигателя ПД-14, подготовка к началу серийного производства которого близка к завершению. Двигатель создается для российского авиалайнера МС-21 с применением новейших технологий и материалов, в том числе композитных.
«Сотрудничая с отечественными высокотехнологичными предприятиями, Новикомбанк вносит свой вклад в будущее промышленного потенциала России», — отметила председатель правления Новикомбанка Елена Георгиева. По ее словам, поддержка таких значимых для страны проектов, как создание нового гражданского авиалайнера МС-21 и двигателя ПД-14, полностью отражает стремление банка содействовать развитию реального сектора экономики и инновационных технологий.
Ростех: последние новости
«Техмаш» покажет образцы вооружения на выставке в Чили АВТОВАЗ утвердил нового руководителя финансового блока «Швабе» повысил качество оптики для исследовательской техники
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Москве горит ТЦ «Персей для детей»212
Япония заявила протест России115
Бориса Джонсона поймали на лжи о России227
В деле Скрипаля появился подозрительный россиянин147
Шойгу предупредил о новой угрозе236
Видео
04:48
Украине «перекроют» Керченский пролив
Политика Войска
01:55
К главе кемеровского МЧС пришли с обыском
Происшествия Пожары
В Москве горит ТЦ «Персей для детей»
Происшествия Катастрофы
Раскрыты подробности стрельбы в штаб-квартире YouTube
Происшествия Другое
02:18
Священника отчитали за «Мурку» в храме
Общество
00:51
Бориса Джонсона поймали на лжи о России
Политика
02:12
В деле Скрипаля появился подозрительный россиянин
Происшествия
02:41
Оперная дива спела про котлетки с пюрешкой
Другое
03:07
Шойгу предупредил о новой угрозе
Армия
02:33
Германия заступилась за РФ в «деле Скрипаля»
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение