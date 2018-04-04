Новикомбанк принимает участие в Международном форуме двигателестроения

Новикомбанк , одним из крупнейших акционеров которого является Госкорпорация Ростех , принимает участие в Международном форуме двигателестроения «МФД — 2018», который проходит с 4 по 6 апреля 2018 в Москве , на территории ВДНХ (павильон 75). Участие банка в форуме обусловлено расширением деятельности, связанной с финансированием высокотехнологичных отраслей экономики. Объем средств, предоставленных Новикомбанком предприятиям двигателестроительной отрасли в 2017 году, достиг 27 млрд рублей. Относительно 2016 года этот показатель увеличился в 2,6 раза.

С 2009 года Новикомбанк предоставляет комплексные банковские услуги предприятиям отечественного двигателестроения, сопровождает зарплатные проекты, совершенствует и развивает системы расчетов, внедряет современные технологии управления финансовыми ресурсами. Кроме того, банк предоставляет банковские гарантии и реализует кэш-пуллинг — управление всеми денежными средствами группы из единого центра.

Являясь опорным банком российской промышленности, Новикомбанк участвует в финансировании проекта по созданию нового гражданского авиадвигателя ПД-14, подготовка к началу серийного производства которого близка к завершению. Двигатель создается для российского авиалайнера МС-21 с применением новейших технологий и материалов, в том числе композитных.