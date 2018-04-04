Догхантеры убивают домашних собак дротиками с ядом в Югре

Фото: паблик «Игрим Помощь животным» в соцсети «ВКонтакте»

Местные жители заявили, что догхантеры ездят на нескольких внедорожниках и стреляют в собак ядовитыми дротиками. По разным данным погибло около 20 собак.

Замечена была машина светлого цвета, мужчина открывал окно и стрелял, потом загружал в нее собаку. Также убили много собак на территории частных домов. Люди находили их возле дома

— пользователи Сети.

правоохранительные органы. По данным издания, до приемной главы, чтобы получить комментарий, дозвониться не удалось. Однако, по словам местных жителей, чиновники назвали это незапланированным отстрелом бродячих собак. Также сообщается, что зоозащитники намерены обратиться в прокуратуру