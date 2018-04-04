Догхантеры убивают домашних собак дротиками с ядом в Югре 

В поселке Игрим Березовского района Югры жертвами догхантеров стали не только бродячие, но и домашние собаки. Фотографии убитых питомцев опубликовали в Сети. Об этом сообщило агентство Ura.ru.
Фото: паблик «Игрим Помощь животным» в соцсети «ВКонтакте»
Местные жители заявили, что догхантеры ездят на нескольких внедорожниках и стреляют в собак ядовитыми дротиками. По разным данным погибло около 20 собак.
Замечена была машина светлого цвета, мужчина открывал окно и стрелял, потом загружал в нее собаку. Также убили много собак на территории частных домов. Люди находили их возле дома
— пользователи Сети.
По данным издания, до приемной главы, чтобы получить комментарий, дозвониться не удалось. Однако, по словам местных жителей, чиновники назвали это незапланированным отстрелом бродячих собак. Также сообщается, что зоозащитники намерены обратиться в прокуратуру и правоохранительные органы.
Телеведущая Елена Малышева, прокомментировала свое скандальное заявление в эфире программы «Жить здорово» о необходимости отстреливать бродячих собак.