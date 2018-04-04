Может ли вера в бога считаться преступлением? Имеет ли вообще правительство право вмешиваться в эту сферу? Тем, кому небезразличны вопросы свободы вероисповедания, следует обратить серьезное внимание на суд над Деннисом Кристенсеном, начавшийся во вторник в Орле. Выходит, что в России людей преследуют за убеждения и религиозные взгляды.
46-летний гражданин Дании Деннис Кристенсен (Dennis Сhristensen) уже провел в следственном изоляторе 11 месяцев. Сейчас ему предстоит суд по обвинению в организации общины «Свидетелей Иеговы» (организация, запрещенная на территории РФ, — прим. ред.), которых Россия признала «экстремистской организацией». Если его вина будет доказана, Кристенсен может быть приговорен к 10 годам лишения свободы. В прошлом году Верховный Суд России признал Свидетелей Иеговы «экстремистской организацией» и запретил ее деятельность на территории всей страны. На тот момент организация насчитывала порядка 170 тысяч членов и 395 общин. Предстоящий суд над Кристенсеном — прямой результат решения суда. Министерство юстиции ранее признало религиозную организацию «угрозой для прав граждан, общественного порядка и общественной безопасности».
Каким же образом мистер Кристенсен подрывал общественный порядок и спокойствие в проповеди, которую он прочел 25 мая 2017 года во время службы «Свидетелей Иеговы» в городе Орел, что в 230 милях от Москвы? По сообщению правозащитной организации «Хьюман Райтс Вотч» (Human Rights Watch), Кристенсен обвиняется в том, что «активно участвовал в деятельности общины, признанной экстремистской организацией». По всей вероятности, Кристенсен отпер дверь в помещение общины, где проходили службы, после чего нагрянула полиция. За недавние месяцы полицейские налеты, приведшие к предъявлению обвинений, были также проведены в Кемерове, Белгороде и Таганроге.
В действительности же экстремизма в службах «Свидетелей Иеговы» не больше, чем у Русской православной церкви, близкого сподвижника президента Владимира Путина и его деспотического режима. Но «Свидетели Иеговы» государства не признают. Они отказываются служить в армии, не участвуют в выборах и считают Господа Бога своим единственным пастырем. Члены организации подвергались преследованиям и гонениям еще в советские времена.
В своем недавнем обращении российскому Совету Федерации мистер Путин заявил, что Россия должна «расширить пространство свободы» и «укреплять институты демократии, структуры гражданского общества и суды», а также «быть страной, открытой миру, новым идеям и инициативам». Если бы мистер Путин в самом деле верил в вышесказанное, он бы прекратил беззаконное судебное преследование Кристенсена и ему подобных. Он бы втолковал судам, чтобы те повнимательнее прочли статью 29 российской конституции, где написано следующее: «Каждому гарантируется свобода совести, свобода вероисповедания, включая право исповедовать индивидуально или совместно с другими любую религию или не исповедовать никакой, свободно выбирать, иметь и распространять религиозные и иные убеждения и действовать в соответствии с ними».