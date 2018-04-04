Деревня Марс в Подмосковье: легенда про астронома и летние звездопады

Любопытных туристов сюда привлекает указатель на шоссе, причем большинство просто фотографируются и едут дальше, а некоторые пытаются увидеть здесь красную планету и даже создать космоград. Корреспонденты РИАМО решили узнать, что стоит за необычным названием населенного пункта, и когда здесь можно увидеть звездопады.

Село Крутое в Подмосковье : несуществующие колдуны и царство кошек>>

Легенда про астронома

Существует множество версий того, почему обычную деревню назвали Марс. Скорее всего, название появилось на фоне мечты советского человека и космосе и развития космической науки в 20-е годы прошлого века, в том числе, публикации трудов основоположника теоретической космонавтики Константина Циолковского . Имеет место быть и ассоциация красной трудовой коммуны с красной планетой.

По другой версии, свое название деревня получила из-за большого количества ухабов, напоминающих марсианские кратеры, и глинистой каменистой почвы c высоким содержанием железа, придающего ей необычный красноватый оттенок.

Есть и несколько красивых легенд, связанных с историей деревни. Одна из них гласит, что коммуна с названием Марс была основана здесь в середине 19 века богатым помещиком-астрономом, который считал Марс самой загадочной и интересной планетой. Сторонники этой версии вспоминают, что раньше здесь была своя «солнечная система». В паре километров от Марса находились деревни Меркурий, Юпитер и Венера, в настоящий момент заброшенные.

По другой легенде, когда-то здесь находилось имение профессора-ботаника, который был увлечен разведением экзотических цветов, а позже в его доме организовали клуб и библиотеку.

Жить в Лыткарине — не бояться «призрака невесты» и учиться в Москве >>

Век вековать «на Марсе»

Старожил деревни Марс Лидия Германова считает, что эти легенды родились не без основания. Она живет здесь с рождения и более 50 лет проработала сельским библиотекарем. По ее словам, библиотека размещалась в бывшем барском доме, пока этот участок не выкупили под строительство коттеджа.

«Знаю, что все говорят про революцию и красную планету. Но я родилась здесь 96 лет назад и уверена, что помещик в этом доме, действительно, жил. Кем он был — конечно, никто уже не вспомнит, многое стерлось из памяти, пока шли годы и сменялись поколения» — рассказывает жительница.

Бабушка Лида живет в доме одна, иногда к ней приезжают внуки из города. Вообще соседи здесь живут дружно и часто ходят друг к другу в гости.

Хотя происхождение названия до сих пор остается загадкой, то, что Марс является памятным местом в военной истории, — это факт. В память о событиях Великой Отечественной войны на окраине деревни устроена братская могила, где в декабре 1941 года было захоронено 298 бойцов, защищавших эти земли от фашистов. В 1957 году здесь был установлен памятник — фигура воина со склоненным знаменем в руках.

Жить в Электростали : тусоваться на съемках кино и строить карьеру на заводе >>

Марсианские яблоки и овечья ферма

Сейчас деревня находится в полузаброшенном состоянии. В Марсе — около 70 домов, а постоянных жителей осталось меньше половины. В основном люди живут в деревянных бревенчатых домах, но есть и трехэтажные кирпичные дома с квартирами, которые давали от колхоза.

Отопления в деревне нет, зимой жители либо топят печку, либо включают электрический обогреватель. Такая же ситуация с газом: раз в месяц местные ездят на ближайшую заправку за газовыми баллонами, а для нагрева воды почти в каждом доме установлен бойлер.

Никаких административных зданий и общественных заведений в деревне тоже не наблюдается. На работу ездят в ближайшие населенные пункты — Рузу, Кожино, Марково, Тучково , а также в Москву, в основном пользуются личным автотранспортом.

Ближайший продуктовый магазин находится в деревне Марково, но для жителей это не проблема. Возле каждого дома — огороды, а весной «на Марсе» зацветут яблони, вишни, сливы, кусты крыжовника и смородины. У соседей, которые держат корову, «марсиане» берут парное молоко и домашнюю сметану, масло и сыр.

Решить проблему с продуктами жителям помогает и местная овечья ферма «Экомясо», которая здесь работает около 10 лет. Помимо курдючных овец и мериносов, здесь живут черно-пестрые бычки, телята и куры. Мясо продают только свежее, без химической обработки, уверяют на ферме.

Кормят животных натуральным комбикормом из ячменя и сеном, заготовленным с лета, а за здоровьем следит квалифицированный врач. В теплое время года овец и коров выпускают на пастбище, а зимой держат в чистых загонах, которые убирают раз в 2 дня, рассказал один из работников фермы. Здесь же производится заготовка овечьих шкур, которые идут на продажу.

Жить в Химках — не ездить на машине и ходить под парусом>>

Туристов в Марс привлекает не только необычное название деревни, но и природные красоты: густой хвойный лес, чистый воздух и Москва-река. Не зря эти места называют «подмосковной Швейцарией».

Еще пару лет назад главным аттракционом здесь был подвесной мост через Москва-реку протяженностью около 60 метров, по которому самые отчаянные туристы гоняли на мотоциклах. Сейчас он пришел в негодность и ходить по нему опасно, что, тем не менее, не мешает любителям острых ощущений подходить к самому краю и делать красивые снимки.

В Марсе любопытным туристам остановиться негде, если только тут у вас нет знакомых, а вот в соседней деревне Марково работает база отдыха с беседками, мангалами и зарыбленным прудом, где можно арендовать таунхаус на семью или компанию всего за 1000 рублей с человека.

Жить в Коломне — ходить по музеям и не ездить в Москву>>

Неоткрытый Космоград и звездопады

К туристам в Марсе не то чтобы привыкли, но готовы к тому, что случайные проезжающие могут остановиться на дороге и спросить — откуда название, а некоторые заходят еще дальше.

По слухам, несколько лет назад у группы энтузиастов возникла идея организовать в деревне парк «Космоград» с «космическими» кафешками, где можно примерить настоящий скафандр и попробовать еду космонавтов — супы, соки и жаркое из тюбиков. Однако задумка так и не была реализована.

Очевидцы утверждают, что в августе ночью отсюда можно наблюдать на небе настоящую красную планету Марс и мерцающие звездопады. Лучше всего для этого выйти на открытую площадку, захватив с собой телескоп.