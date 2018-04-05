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Москвичи полюбили записываться к врачам через интернет
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Москвичи полюбили записываться к врачам через интернет 

Мослента 1 час назад
Фото: РИАМО
Более 35 процентов записей на прием в поликлиники москвичи делают через интернет. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Подчеркивается, что с 2012 года горожане воспользовались онлайн-записью более 102 миллионов раз. Кроме этого, к врачу можно записаться по телефону, через инфоматы, стойку информации или у врача в поликлинике.
«Упрощение процедуры записи и возможность сделать это без непосредственного визита в медицинскую организацию значительно экономит время пациентам и помогает врачам эффективнее распределять свою загрузку. Однако не стоит забывать, что, если посетить врача не получается, нужно отменить запись, чтобы на прием могли попасть другие пациенты», — пояснил глава столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун.
Единая медицинская информационно-аналитическая система (ЕМИАС) действует с 2011 года. Записываться к врачу через интернет москвичи могут с 2012 года. Также в электронном виде делают выписку рецептов и больничных листов. Электронный рецепт оформляется в семь раз быстрее, чем в больнице.
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