Москвичи положительно оценили появление кабинетов врачей общей практики

Своим мнением поделились свыше 134 тысяч горожан.

На портале «Активный гражданин» завершилось голосование на тему появление в столичных поликлиниках кабинетов и манипуляционных для врачей общей практики.

Нововведение положительно оценили почти 80 процентов голосовавших.

— Голосования, посвященные вопросам здравоохранения, в «Активном гражданине» проводятся часто, за несколько лет их было уже более 30. Высокая оценка и поддержка инициатив столичной системы здравоохранения очень важны для нас. Подобная обратная связь позволяет постоянно держать руку на пульсе пожеланий москвичей, — сообщил министр правительства Москвы , руководитель московского Департамента здравоохранения Алексей Хрипун

По его словам, горожане помогают создавать в медучреждениях среду, ориентированную на пациентов.

Так, план проекта «Московский стандарт поликлиники» помогли сформировать «активные граждане». Благодаря этому удалось сделать посещение и пребывания в медучреждениях более комфортным.

В настоящее время в поликлиниках столицы создано свыше двух тысяч кабинетов и более 550 манипуляционных для врачей общей практики.

Их число будет увеличиваться за счет профессиональной переподготовки терапевтов по специальности «врач общей практики». Данные специалисты имеют знания в сфере отоларингологии, офтальмологии, неврологии, хирургии и в других медицинских областях, передает официальный портал мэра и правительства Москвы

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