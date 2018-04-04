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Метро и вокзал в Казани не прошли проверку ФСБ на безопасность к ЧМ
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Метро и вокзал в Казани не прошли проверку ФСБ на безопасность к ЧМ 

АиФ Казань 36 минут назад
Фото: АиФ Казань
ФСБ смогла беспрепятственно пронести в казанское метро муляж взрывного устройства.
Об итогах проверки на готовность объектов города к чемпионату мира по футболу рассказал ИА «Татар-информ» заместитель начальника отдела надзора за обеспечением транспортной безопасности по ПФО Ространснадзора Игорь Купцов. По его словам, несмотря на то, что это защищенные объекты, лже-подрывнику, которого изображал сотрудник ФСБ, удалось свободно пройти на территорию. Так муляж на пригородном вокзале Казани пронесли на ноге, при этом рамка металлодетектора не отреагировала.
«У нее есть мертвая зона. Технический недостаток на вокзале обещали устранить в короткие сроки», — пояснил Купцов.
«В реальной ситуации это, естественно, был бы теракт. К административной ответственности за неисполнение своих обязанностей были привлечены как руководители, так и те, кто стоял на досмотре, кто допустил сам пронос», — сообщил Купцов.
Такие проверки показывают готовность по факту, а не на бумаге, резюмируют в Ространснадзоре.
Всего сотрудниками Ространснадзора было проверено 28 объектов Татарстана в рамках подготовки к чемпионату мира.
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