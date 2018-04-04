ФСБ смогла пронести в казанское метро муляж взрывчатки

Сотрудники ФСБ беспрепятственно пронесли муляж взрывчатки в метро и здание пригородного вокзала Казани

«В реальной ситуации это естественно был бы теракт. Были привлечены как руководители, так и те, кто стоял на досмотре, кто допустил сам пронос, за неисполнение своих обязанностей», — цитирует «Татар-информ» представителя Ространснадзора Игоря Купцова.

На вокзале не сработала рамка металлодетектора. Оказалось, что у нее есть мертвая зона — муляж был привязан к ноге сотрудника ФСБ.

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