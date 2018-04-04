Аэропорт Домодедово успешно протестировал турникеты для электронных посадочных талонов

Московский аэропорт Домодедово сообщает об успешном завершении тестирования турникетов eGate, которые предназначены для самостоятельного прохода пассажиров

в международную галерею и на борт воздушного судна

«Технология показала свою состоятельность. Турникеты, которые установлены перед входом в галерею международного вылета, обладают пропускной способностью 200 пассажиров в минуту. С начала года этой технологией воспользовались уже более 1,2 млн пассажиров», — рассказал Олег Коршунов , руководитель проекта по внедрению eGate в Domodedovo Integration — специализированном предприятии аэропорта, отвечающем за разработку IT-решений.

Благодаря eGate пассажиры могут, приложив к сканеру бумажный посадочный талон или QR-код на мобильном устройстве, самостоятельно пройти в зону вылета и далее на борт самолета.

К старту Чемпионата мира по футболу FIFA в России 2018™ в аэропорту дополнительно установят более 100 таких турникетов в галереях международного и внутреннего вылета.

В тестовых испытаниях было задействовано 16 турникетов eGate, говорится в материалах пресс-службы аэропорта.

Текст © Александр Сапожник / Москва меняется

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