Ещё
Аэропорт Домодедово успешно протестировал турникеты для электронных посадочных талонов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
В огне ТЦ "Персей для детей" погиб человек
В огне ТЦ "Персей для детей" погиб человек

Аэропорт Домодедово успешно протестировал турникеты для электронных посадочных талонов 

Москва меняется 45 минут назад
Фото: Москва меняется
Московский аэропорт Домодедово сообщает об успешном завершении тестирования турникетов eGate, которые предназначены для самостоятельного прохода пассажиров
в международную галерею и на борт воздушного судна
«Технология показала свою состоятельность. Турникеты, которые установлены перед входом в галерею международного вылета, обладают пропускной способностью 200 пассажиров в минуту. С начала года этой технологией воспользовались уже более 1,2 млн пассажиров», — рассказал Олег Коршунов, руководитель проекта по внедрению eGate в Domodedovo Integration — специализированном предприятии аэропорта, отвечающем за разработку IT-решений.
Благодаря eGate пассажиры могут, приложив к сканеру бумажный посадочный талон или QR-код на мобильном устройстве, самостоятельно пройти в зону вылета и далее на борт самолета.
К старту Чемпионата мира по футболу FIFA в России 2018™ в аэропорту дополнительно установят более 100 таких турникетов в галереях международного и внутреннего вылета.
В тестовых испытаниях было задействовано 16 турникетов eGate, говорится в материалах пресс-службы аэропорта.
Фото © Сергей Авдуевский / Москва меняется
Текст © Александр Сапожник / Москва меняется
Сообщение Аэропорт Домодедово успешно протестировал турникеты для электронных посадочных талонов появились сначала на Москва Меняется.
Москва меняется: последние новости
Более 5 тысяч аккредитованных такси будут обслуживать болельщиков на ЧМ-2018 В парках и лесах столицы появились первые комары и первоцветы До конца года в Люблино планируют отремонтировать почти 40 дворов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Москве горит ТЦ «Персей для детей»212
Япония заявила протест России115
Бориса Джонсона поймали на лжи о России227
В деле Скрипаля появился подозрительный россиянин147
Шойгу предупредил о новой угрозе236
Видео
04:48
Украине «перекроют» Керченский пролив
Политика Войска
01:55
К главе кемеровского МЧС пришли с обыском
Происшествия Пожары
В Москве горит ТЦ «Персей для детей»
Происшествия Катастрофы
Раскрыты подробности стрельбы в штаб-квартире YouTube
Происшествия Другое
02:18
Священника отчитали за «Мурку» в храме
Общество
00:51
Бориса Джонсона поймали на лжи о России
Политика
02:12
В деле Скрипаля появился подозрительный россиянин
Происшествия
02:41
Оперная дива спела про котлетки с пюрешкой
Другое
03:07
Шойгу предупредил о новой угрозе
Армия
02:33
Германия заступилась за РФ в «деле Скрипаля»
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение