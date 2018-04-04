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О правилах эксплуатации отопительных электроприборов
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В огне ТЦ "Персей для детей" погиб человек

О правилах эксплуатации отопительных электроприборов 

Управа района Крюково 45 минут назад
Фото: Управа района Крюково
В современном мире электроприборы являются помощниками человека и с каждым годом они становятся технически все совершеннее. Однако при неисправности и нарушении правил использования они представляют пожарную опасность.
Требованиями пожарной безопасности установлены определенные правила эксплуатации электротехнических и теплогенерирующих устройств, соблюдение которых позволит максимально снизить риск возникновения пожара:
— недопустимо пользоваться неисправными электроприборами, а также приборами, провода которых имеют поврежденную изоляцию;
— нельзя использовать самодельные электронагревательные приборы и предохранители, они должны быть только заводского изготовления;
— при покупке и установке нового изделия (оборудования) важно, чтобы данное изделие было сертифицировано, а перед началом эксплуатации внимательно ознакомьтесь с инструкцией;
— запрещено устанавливать электроприборы вблизи от сгораемых предметов и материалов;
— нельзя оставлять без присмотра включенные в сеть электроприборы на длительное время;
— категорически запрещается подключать несколько приборов к одной розетке с помощью переходной вилки на 3-4 ответвления;
— в случае обнаружения сильного нагрева электрической вилки или самого электроприбора, немедленно его обесточьте.
При использовании электроприборов ваша безопасность зависит от внимательности и осторожности.
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