НАБУ опубликовало записи прослушки из кабинета Холодницкого

Судя по видеозаписи, глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры принимал в своём кабинете заместителя директора «Акварели Девелопмент Холдинг» Сергея Кафтю и объяснил ему, что нужно говорить на допросе по делу о попытке дать взятку исполняющему обязанности министра здравоохранения Украины Ульяне Супрун в виде квартиры в новостройке этого предприятия.

Кроме того, депутат Верховной Рады от фракции «Народный фронт» Георгий Логвинский пришёл к Назару Холодницкому, чтобы узнать о дальнейшем ходе расследования заведённых на него трёх уголовных дел. В ответ глава САП заверил, что заранее предупредит о проведении следственных действий, и через час после этой встречи назначил старшего прокурора Сергея Козачину ответственным за эти производства.

Третий эпизод касается владельца агрохолдинга UkrLandFarming Олега Бахматюка. 5 марта Холодницкий поинтересовался у того же прокурора Сергея Козачины, как продвигается дело бизнесмена, поскольку СМИ сообщили о планах Бахматюка провести акции протеста около здания САП. После чего в кабинет вызвали начальника второго отдела Максима Кравченко , который также занимается этим расследованием, Холодницкий распорядился передать дела в другой правоохранительный орган. На следующий день прокуроры и детективы решили продолжить расследование по Бахматюку, но 7 марта Холодницкий своим постановлением передал дело следователям Национальной полиции.

Как сообщает НАБУ, начальник управления процессуального руководства САП Андрей Довгань попросил Холодницкого подписать документ о временном доступе к вещам и документам бывшего главы Национального агентства по предупреждению коррупции Натальи Корчак , которая не задекларировала автомобиль Skoda Octavia. Однако руководитель ведомства отказался ставить подпись, заявив, что не видит в этом целесообразности. Кроме того, Холодницкий рассказал секретные сведения по этому делу руководителю правозащитной организации Transparency International Ярославу Юрчишину, придав таким образом огласке тайну следствия.

Наконец, Холодницкий приказал своему заместителю Владимиру Кривенко не привлекать к уголовной ответственности мэра Одессы Геннадия Труханова и исказить содержание документов по этому делу. В день задержания градоначальника и Павла Вугельмана глава САП прикладывал максимум усилий, чтобы их как можно быстрее привезли в суд и выбрали меру пресечения, хотя сначала суд должен был решить судьбу задержанных днём ранее других трёх фигурантов.

«В результате, по мнению НАБУ, были установлены факты, которые могут свидетельствовать о наличии в действиях руководителя САП признаков уголовных и дисциплинарных нарушений. В частности, речь идёт о возможном подстрекательстве свидетелей к даче ложных показаний, о разглашении сведений досудебного расследования лицам, которые не имеют отношения к соответствующему уголовному производству», — говорится в сообщении НАБУ.