В Новом Уренгое польские яблоки и капусту пустили под бульдозер

В Новом Уренгое уничтожили более 300 килограмм санкционной продукции.

Это не надругательство над продуктами, а борьба с товарами, которые попали в страну в обход санкций.

ЯНАО и Партию обнаружили вчера, 3 апреля, в одной из торговых точек Нового Уренгоя. Проверку проводили таможенники, сотрудники Управления Россельхознадзора по Тюменской области ХМАО и транспортной прокуратуры. С реализации сняли 247 килограммяблок и 85,8 килограмма капусты из Польши

Позднее, как сообщили в пресс-службе Ямало-Ненецкой таможни, продукцию уничтожили. Ее пустили под бульдозер на полигоне ТБО.