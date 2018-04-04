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В Новом Уренгое польские яблоки и капусту пустили под бульдозер
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В огне ТЦ "Персей для детей" погиб человек

В Новом Уренгое польские яблоки и капусту пустили под бульдозер 

Красный Север 43 минуты назад
Фото: Красный Север
В Новом Уренгое уничтожили более 300 килограмм санкционной продукции.
Это не надругательство над продуктами, а борьба с товарами, которые попали в страну в обход санкций.
Партию обнаружили вчера, 3 апреля, в одной из торговых точек Нового Уренгоя. Проверку проводили таможенники, сотрудники Управления Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО и транспортной прокуратуры. С реализации сняли 247 килограммяблок и 85,8 килограмма капусты из Польши.
Позднее, как сообщили в пресс-службе Ямало-Ненецкой таможни, продукцию уничтожили. Ее пустили под бульдозер на полигоне ТБО.
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