Действия стран НАТО обнулили диалог по безопасности в Европе, заявил Шойгу 

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Активные действия государств Североатлантического альянса фактически обнулили диалог по безопасности в Европе, особенно диалог между военными НАТО и России, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.
"Хотел бы отметить, что отношения в Европе в части безопасности и диалог, особенно диалог среди военных фактически сведён к нулю активными действиями стран НАТО. Отношения продолжают охлаждаться, и охлаждаться довольно активно", — сказал С. Шойгу в среду в ходе встречи с генеральным секретарём ОБСЕ Томасом Гремингером.
"Мы видим, как отдельные страны, младонатовцы, мы их называем, активно борются за присвоение награды «кто больше и глубже охладит отношение с Россией». Наверное, такая награда скоро в Европе появится", — добавил Шойгу.
Такое положение дел не может удовлетворять российскую сторону, отметил он.
"Нас это, естественно, не может удовлетворить, поэтому рады возможности общения с Вами, видим Ваши усилия по обеспечению безопасности в Европе. Надеемся, что наш с Вами диалог позволит сделать ещё один шаг к повышению уровня безопасности в Европе. Ну и хотя бы к началу более активного и, самое главное, конструктивного диалога между европейскими странами в области европейской же безопасности. Добро пожаловать в Москву, рады Вас видеть", — сказал Шойгу.
Он поблагодарил Гремингера и делегацию ОБСЕ за участие в Московской конференции по международной безопасности. «Мы отмечаем, что традиционное участие ОБСЕ в форуме — это хороший знак, и, самое главное — хороший стимул для дальнейшего развития и продолжения отношений», — сказал Шойгу.