Действия стран НАТО обнулили диалог по безопасности в Европе, заявил Шойгу

Томасом Гремингером. "Хотел бы отметить, что отношения в Европе в части безопасности и диалог, особенно диалог среди военных фактически сведён к нулю активными действиями стран НАТО. Отношения продолжают охлаждаться, и охлаждаться довольно активно", — сказал С. Шойгу в среду в ходе встречи с генеральным секретарём ОБСЕ

"Мы видим, как отдельные страны, младонатовцы, мы их называем, активно борются за присвоение награды «кто больше и глубже охладит отношение с Россией». Наверное, такая награда скоро в Европе появится", — добавил Шойгу.

Такое положение дел не может удовлетворять российскую сторону, отметил он.

"Нас это, естественно, не может удовлетворить, поэтому рады возможности общения с Вами, видим Ваши усилия по обеспечению безопасности в Европе. Надеемся, что наш с Вами диалог позволит сделать ещё один шаг к повышению уровня безопасности в Европе. Ну и хотя бы к началу более активного и, самое главное, конструктивного диалога между европейскими странами в области европейской же безопасности. Добро пожаловать в Москву, рады Вас видеть", — сказал Шойгу.

Он поблагодарил Гремингера и делегацию ОБСЕ за участие в Московской конференции по международной безопасности. «Мы отмечаем, что традиционное участие ОБСЕ в форуме — это хороший знак, и, самое главное — хороший стимул для дальнейшего развития и продолжения отношений», — сказал Шойгу.