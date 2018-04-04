Строительные работы новой поликлиники в микрорайоне Гагарина в Балашихе завершены

Об этом глава городского округа Сергей Юров сообщил в ходе выездного совещания на объекте.

Поликлиника находится практически в 100% готовности, завершены все строительные работы. Внутренние помещения полностью готовы, ожидаем поставку оборудования

— Сергей Юров.

Он добавил, что на данный момент выполняются подключение инженерных систем, монтаж козырька над входом во взрослую поликлинику, уборка помещений, начинается благоустройство территории.

Сергей Юров добавил, что в новой поликлинике разместятся детское и взрослое отделение, женская консультация, травмпункт, стоматология и отделение лучевой диагностики, дневной стационар, а также

клинико-диагностический

центр.

Строительство новой поликлиники на 600 посещений в смену в микрорайоне Гагарина началось в 2016 году в рамках государственной программы «Здравоохранения Подмосковья». Площадь здание составляет порядка 10 тысяч квадратных метров.