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Строительные работы новой поликлиники в микрорайоне Гагарина в Балашихе завершены
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В огне ТЦ "Персей для детей" погиб человек

Строительные работы новой поликлиники в микрорайоне Гагарина в Балашихе завершены 

360tv.ru 49 минут назад
Фото: 360tv.ru
Об этом глава городского округа Сергей Юров сообщил в ходе выездного совещания на объекте.
Поликлиника находится практически в 100% готовности, завершены все строительные работы. Внутренние помещения полностью готовы, ожидаем поставку оборудования
— Сергей Юров.
Он добавил, что на данный момент выполняются подключение инженерных систем, монтаж козырька над входом во взрослую поликлинику, уборка помещений, начинается благоустройство территории.
Сергей Юров добавил, что в новой поликлинике разместятся детское и взрослое отделение, женская консультация, травмпункт, стоматология и отделение лучевой диагностики, дневной стационар, а также
клинико-диагностический
центр.
Строительство новой поликлиники на 600 посещений в смену в микрорайоне Гагарина началось в 2016 году в рамках государственной программы «Здравоохранения Подмосковья». Площадь здание составляет порядка 10 тысяч квадратных метров.
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