Аппарат МРТ и компьютерный томограф появятся в поликлинике в микрорайоне Гагарина в Балашихе

Магнитно‐резонансным и компьютерным томографом оснастят новую поликлинику в микрорайоне Гагарина в Балашихе . Об этом глава Балашихи Сергей Юров сообщил в ходе выездного совещания на объекте.

На базе поликлиники в микрорайоне Гагарина будет работать

клинико-диагностический

центр, который мы оснастим самым современным оборудованием. Там появятся компьютерный томограф и магнитно-резонансный

томограф

— Сергей Юров.

По словам главы городского округа, жители города смогут бесплатно пройти обследование по назначению врача.

Как отметил заместитель главного врача центральной районной больницы Балашихи Виктор Гончаренко , поликлиник с таким уровнем оснащенности медицинским оборудованием в городе еще не было. Виктор Гончаренко уточнил, что в новое медучреждение уже идет набор персонала.

Мы уже ведем работы по подбору персонала в поликлинику. Всего будет около

80-ти врачей и более 250 человек среднего и младшего медицинского персонала. Так как на базе поликлиники будет работать

клинико-диагностический

центр, и здесь смогут обслуживаться не только жители ближайших районов, но и со всего города, при необходимости штат сотрудников будем увеличивать

— Виктор Гончаренко.

Заместитель главврача уточнил, что к учреждению будут прикреплены дети из поликлиники № 7 и взрослые из поликлиники № 4. Всего в смену смогут обслуживаться 600 человек.

Ранее глава Балашихи Сергей Юров сообщил, что строительные работы в новой поликлинике в микрорайоне Гагарина завершены. Площадь здания составляет порядка 10 тысяч квадратных метров.

Ранее сообщалось, что 18 жителей Балашихи сдали нормативы по плаванию на золотой значок ГТО. Тестирование проводилось в новом бассейне «Метеор» на улице Заречной.