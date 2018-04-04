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Аппарат МРТ и компьютерный томограф появятся в поликлинике в микрорайоне Гагарина в Балашихе
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Аппарат МРТ и компьютерный томограф появятся в поликлинике в микрорайоне Гагарина в Балашихе 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Магнитно‐резонансным и компьютерным томографом оснастят новую поликлинику в микрорайоне Гагарина в Балашихе. Об этом глава Балашихи Сергей Юров сообщил в ходе выездного совещания на объекте.
На базе поликлиники в микрорайоне Гагарина будет работать
клинико-диагностический
центр, который мы оснастим самым современным оборудованием. Там появятся компьютерный томограф и  магнитно-резонансный
томограф
— Сергей Юров.
По словам главы городского округа, жители города смогут бесплатно пройти обследование по назначению врача.
Как отметил заместитель главного врача центральной районной больницы Балашихи Виктор Гончаренко, поликлиник с таким уровнем оснащенности медицинским оборудованием в городе еще не было. Виктор Гончаренко уточнил, что в новое медучреждение уже идет набор персонала.
Мы уже ведем работы по подбору персонала в поликлинику. Всего будет около
80-ти  врачей и более 250 человек среднего и младшего медицинского персонала. Так как на базе поликлиники будет работать
клинико-диагностический
центр, и здесь смогут обслуживаться не только жители ближайших районов, но и со всего города, при необходимости штат сотрудников будем увеличивать
— Виктор Гончаренко.
Заместитель главврача уточнил, что к учреждению будут прикреплены дети из поликлиники № 7 и взрослые из поликлиники № 4. Всего в смену смогут обслуживаться 600 человек.
Ранее глава Балашихи Сергей Юров сообщил, что строительные работы в новой поликлинике в микрорайоне Гагарина завершены. Площадь здания составляет порядка 10 тысяч квадратных метров.
Ранее сообщалось, что 18 жителей Балашихи сдали нормативы по плаванию на золотой значок ГТО. Тестирование проводилось в новом бассейне «Метеор» на улице Заречной.
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