Местные власти могут обязать защищать права коренных народов Крайнего Севера

Местные и региональные власти могут обязать защищать права коренных малочисленных народов Крайнего Севера наряду с правами нацменьшинств. Соответствующий законопроект внесён в Госдуму , сообщается на сайте системы обеспечения законодательной деятельности.

Автор инициативы, член Совета Федерации от Чукотки Анна Отке отмечает, что в 2013 году в законодательство приняли поправки, из-за которых возник правовой пробел: на органы местного самоуправления и региональные власти возложили обязанность по защите прав национальных меньшинств, но коренные народы Крайнего Севера формально к ним не относятся.

«Правоприменительная практика показывает, что в собственных полномочиях органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления вопросы защиты прав коренных малочисленных народов не нашли должного отражения», — сказано в пояснительной записке к документу.

По словам Отке, представители коренных народов Крайнего Севера нуждаются в действенных мерах органов власти и МСУ по защите их прав в таких сферах, как культура, образование, охрана здоровья, социальная защита и обеспечение, развитие, безвозмездное пользование землями всех категорий, образование общин, традиционное природопользование, приоритетный доступ к водным биологическим и охотничьим ресурсам и промысловым угодьям.

«Предлагаемые изменения позволят использовать установленные меры и процедуры привлечения к ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей должностных», — отмечается в пояснительной записке.