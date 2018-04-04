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Местные власти могут обязать защищать права коренных народов Крайнего Севера
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Местные власти могут обязать защищать права коренных народов Крайнего Севера 

Парламентская газета 50 минут назад
Фото: Парламентская газета
Местные и региональные власти могут обязать защищать права коренных малочисленных народов Крайнего Севера наряду с правами нацменьшинств. Соответствующий законопроект внесён в Госдуму, сообщается на сайте системы обеспечения законодательной деятельности.
Автор инициативы, член Совета Федерации от Чукотки Анна Отке отмечает, что в 2013 году в законодательство приняли поправки, из-за которых возник правовой пробел: на органы местного самоуправления и региональные власти возложили обязанность по защите прав национальных меньшинств, но коренные народы Крайнего Севера формально к ним не относятся.
«Правоприменительная практика показывает, что в собственных полномочиях органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления вопросы защиты прав коренных малочисленных народов не нашли должного отражения», — сказано в пояснительной записке к документу.
По словам Отке, представители коренных народов Крайнего Севера нуждаются в действенных мерах органов власти и МСУ по защите их прав в таких сферах, как культура, образование, охрана здоровья, социальная защита и обеспечение, развитие, безвозмездное пользование землями всех категорий, образование общин, традиционное природопользование, приоритетный доступ к водным биологическим и охотничьим ресурсам и промысловым угодьям.
«Предлагаемые изменения позволят использовать установленные меры и процедуры привлечения к ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей должностных», — отмечается в пояснительной записке.
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