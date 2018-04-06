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«Убер» решил страховать пассажиров такси
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«Убер» решил страховать пассажиров такси 

ngs.ru 2 часа назад
Фото: ngs.ru
Сервис Uber начал переговоры с «Ингосстрахом» и Allianz о страховании жизни и здоровья пассажиров такси во время поездки, сообщает «Коммерсант». Ранее сервис «Яндекс. Такси» начал страховать пассажиров. Оба этих крупнейших агрегатора недавно объединили бизнес в России.
«Логично, что параметры нашего сотрудничества с Uber будут аналогичны тем, что с «Яндекс. Такси»», — цитирует издание начальника отдела страхования пассажирских перевозок «Ингосстраха» Александра Рыбальченко. Предполагается, что размер страхового покрытия в Uber составит 2 миллиона рублей.
Стоимость страховки пассажира на время одной поездки оценивается в 1-1,5 рубля. Эта сумма войдет в стоимость поездки, однако повышать конечные цены для клиентов в Uber не планируют.
Напомним, в Новосибирске этот сервис начал работать в октябре 2015 года. С его приходом цены на такси в городе существенно снизились.
В рубрику «Тест-драйв с читателем» приглашаются автолюбители со своими машинами любого возраста. Пишите на почту auto-news@office.ngs.ru.
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