Агрегатор такси Uber будет страховать пассажиров 

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Павел Грудинин заявил об отсутствии планов избираться в губернаторы Подмосковья

Британские врачи рассказали о состоянии Скрипалей

Путин подписал закон о запрете коммерческой рекламы на квитанциях по оплате ЖКХ