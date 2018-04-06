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Агрегатор такси Uber будет страховать пассажиров
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Агрегатор такси Uber будет страховать пассажиров 

Говорит Москва 43 минуты назад
Об этом пишет газета «Коммерсантъ». Отмечается, что размер страхового покрытия будет таким же, как у Яндекс. Такси, и выплата будет проходить по ускоренной схеме. Представитель Uber эту информацию подтвердил.
Бренды Яндекс. Такси и Uber недавно стали частью одной компании. 7 февраля компании закрыли сделку по объединению бизнеса в России и соседних странах. Такси — это пока единственный вид пассажирского транспорта в России, который не подпадает под действие закона об обязательном страховании ответственности перевозчика. В результате пассажиры такси защищены только законом об ОСАГО, где максимальная компенсация за гибель человека составляет 500 тысяч рублей. Однако с 1 декабря 2017 года действует бесплатная страховка на время поездки, заказанной через приложение Яндекс. Такси.
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