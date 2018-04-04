Анастасия Лисова: все в моей жизни происходит вовремя

Телезвезда Анастасия Лисова решила поделиться рассуждениями о том, что успела сделать в свои 27 лет. Она пришла к выводу, что ей есть чем гордиться. Лисова перечислила свои достижения, отметив, что успела погулять и пожить в свое удовольствие, а теперь является счастливой женой и мамой, чему очень рада.

Бывшая участница скандального телепроекта «Дом-2» давно покинула его, вышла замуж и в начале февраля родила долгожданную дочку, которую было решено назвать Мирославой. В декрете у красавицы появилось много свободного времени, которое она проводит с ребенком и посвящает себе. Она задумалась над своей жизнью и не стала скрывать своих мыслей от подписчиков: «Ведь все в моей жизни происходит вовремя. К своим 27 годам столько всего сделала, где я только не отучилась, каких только образований не получила в поисках себя, отгуляла свое по дискотекам и всяким тусовкам досыта и настрадалась тоже, как же без этого. После всего этого багажа теперь просто хочется жить и наслаждаться своей семьей — мужем, ребенком, да жизнью в целом».

По словам молодой мамы, сейчас ей не хочется лишних разговоров, ненужных интриг и суеты. Она считает, что все, что происходит в жизни человека, он притягивает сам. Причем это происходит не просто так, а для опыта, чтобы что-то узнать, научиться чему-то и найти свое место в жизни, обрести гармонию с собой и окружающим миром. Анастасия считает, что профессия играет немаловажную роль. Лисова подчеркнула, что она после вуза окончила курсы фитнес-инструктора, стилиста, визажиста, училась в школе телевидения, что очень понравилось ей. Но телезвезда не указала, чем планирует заняться в дальнейшем.

Подписчики обсуждают слова знаменитости: «Отлично, главное чтобы опыт пригодился». «А на „Дом-2“ пришла зачем? Попиариться?» «Вам прямая дорога на телевидение, внешность подходит, плюс лицо известное». «Ой, столько училась, столько добилась…»

«Все успехи — пошла на «Дом-2», потом замуж, больше не слыхала ничего о Насте». «Молодец, никого не слушай, ты красотка!» «Вообще умница, мотивация для других». Анастасии Лисовой часто припоминают участие в «Доме-2», где она запомнилась как яркая и скандальная персона. Но после телепроекта красавица заявила, что изменила жизненные принципы и стала более мягкой и доброй.

Телезвезда часто радует поклонников мотивирующими постами и призывает женщин после родов продолжать ухаживать за собой, не пуская ситуацию на самотек. Она считает, что при желании всегда можно найти время для улучшения внешности, просто свободные минуты необходимо тратить рационально.