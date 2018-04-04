Максим Галкин показал, как играет с дочкой в игру своего детства

Телеведущий и шоумен Максим Галкин продолжает радовать поклонников забавными и милыми видео из жизни своей семьи. На этот раз он рассказал, что научил дочь Лизу игре своего детства под названием «Мемо». Она очень хорошо развивает память и внимательность. В коробке обычно находится 50 парных карточек. Побеждает тот, кто соберет как можно больше пар картинок. При этом, изначально все карточки выкладываются на стол изображениями вниз. Каждый игрок должен одновременно открывать две карточки. И если ему попадаются одинаковые, то он забирает их себе.

Играли вчера с Лизой перед сном в любимую игру моего детства — «Мемо». Я еще со своими родителями в неё играл. Лиза обожает выигрывать и часто после этого исполняет танец победителя, 😀

подписал ролик Максим Галкин.

Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru) 4 Апр 2018 в 12:04 PDT «Волшебный ребенок! Хохотушка сладкая😍😍», «Лизонька прелесть», «Какая Лиза классная, море позитива», «Какая она милая!», «Бесконечно можно пересматривать эту Елизавету Галкину!», — восхищаются жизнерадостностью и непосредственностью Лизы в комментариях. Они заметили, что всегда с нетерпением ждут новых видео от Максима о его детях.

Напомним, Максим Галкин и Алла Пугачева сыграли свадьбу еще в 2011 году, а недавно венчались. Теперь у них подрастают двойняшки — дочь Елизавета и сын Гарри. Детям уже исполнилось пять лет.

Максим Галкин активно ведет свою страницу в Instagram, часто показывая ролики о своей семье. Он то показывает ролики с прогулки, то видео о том, почему Гарри и Лиза отказались бриться, когда станут взрослыми, то выкладывает в микроблоге воображаемый разговор сына с Аллой Пугачевой. Тем не менее телеведущий, конечно, не раскрывает все секреты личной жизни.

Фото: Instagram / @maxgalkinru

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