Глава Можги Алексей Шишов покидает свой пост 

Можга. Удмуртия. Алексей Шишов покидает пост главы Можги. Об этом информационному агентству «Сусанин» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Последним рабочим днем Шишова станет среда, 4 апреля.
Напомним, что ранее в отставку ушел глава Можгинского района Аркадий Вершинин.
Наша справка: Шишов Алексей Иванович, родился 22 октября 1968 года
Образование: высшее (инженер-механик, технолог самолетостроения)
1987-1989 — служба в рядах Советской армии
1986-1994 — учеба в Казанском государственном техническом университете им. А. Н. Туполева
1994-1995 — инженер по оборудованию в отделе главного механика АО «Конус», Можга
1995-2004 — муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства Можги, мастер жилищно-эксплутационного управления, дорожный мастер участка благоустройства главный инженер жилищно-эксплутационного управления, начальник жилищно-эксплутационного управления, аварийно-диспетчерской службы
2004-2005 — председатель городского Совета депутатов Можги
2005-2013 — зампредседателя городской думы
2014-2015 — директор МУП ЖКХ 2015 — глава МО «Город Можга»