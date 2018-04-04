Крупнейший в Восточной Европе робототехнический форум пройдет в «Сколково»

Ведущие мировые и российские специалисты в области робототехники обсудят на шестом международном робототехническом форуме Skolkovo Robotics, который пройдет 24 апреля в Москве , актуальные вопросы создания и развития робототехнических систем. На форуме выступят представители глобальных технологических гигантов, в том числе Amazon и Medrobotics, лучших российских робототехнических центров, компаний и лабораторий. Подробно о Skolkovo Robotics Forum ТАСС рассказала исполнительный директор форума Ольга Аврясова.

— Компании из каких стран приедут на форум? Сколько будет участников?

— В этом году форум географически расширяет свои границы. К нам поступили заявки из разных стран. К сожалению, не все заявки соответствовали нашим возросшим требованиям: если раньше мы могли принять компании на стадии идеи, т.е. с презентациями, то сейчас мы критично относимся к стадии проекта — минимально на выставке должен быть представлен функционирующий прототип. В связи с высокой стоимостью транспортировки робототехнических разработок между странами, часть зарубежных компаний планировали выступить с презентациями. Мы вынуждены были им отказать.

Всего комиссия фонда «Сколково» одобрила к участию в выставке 50 компаний.

— С какими темами выступят ключевые спикеры форума? Кто это будет?

— В этом году нас удивила та открытость, с которой иностранные спикеры выражали готовность к нам приехать. Это позволило нам сформировать полноценную программу с участием иностранных специалистов по всем ключевым темам: промышленность, медицина, сельское хозяйство, беспилотные транспортные средства.

За прошедшие годы, у нас появились достойные компании с лидерами, к мнению которых прислушивается мировое сообщество. Поэтому имена, которые я назову, не будут только иностранными. Это Екатерина Березий , сооснователь компании «ЭкзоАтлет», недавно привлекшей $5 млн от корейской компании для выхода на зарубежный рынок; Ольга Ускова , основатель компании — разработчика беспилотных автомобилей «Когнитивные технологии»; Ли Суён, профессор Корейского института передовых технологий (KAIST); Эмили Фраццоли, профессор Швейцарской высшей технической школы Цюриха и технический директор компании nuTonomy — разработчика беспилотного автомобиля и многие другие. С полным списком спикеров можно ознакомиться на сайте форума.

— Как будут представлены на форуме участники из России ? Кто это будет? Какие разработки будут ими представлены?

— В первую очередь это форум для демонстрации решений российских компаний. Посетители смогут увидеть беспилотные транспортные средства, различные средства реабилитации, компоненты для робототехники, робототехнические конструкторы, складскую робототехнику. В этом году мы не удивим посетителей громкими новинками. Практически все компании хорошо известны. Но это нас не может не радовать — наши компании, которые несколько лет назад делали первые шаги на Skolkovo Robotics, сейчас демонстрируют свой уверенный рост и развитие. В этом году уже будет представлено несколько разработок, которые сделаны на основе решений резидентов фонда «Сколково». Это и есть признание того, что сформирован завершенный продукт.

— Какие основные темы обсуждения заявлены на форуме? Какие форматы обсуждения будут представлены на форуме?

— В этом году мы будем достаточно много говорить о беспилотном транспорте. Это одна из самых популярных тем сегодняшнего дня. Кроме вопросов, связанных непосредственно с робототехникой, она охватывает и моральные аспекты, и юридические вопросы. Весь мир сейчас участвует в гонке не столько за то, чтобы автомобиль поехал — эта задача решена и уже не является нетривиальной, основная задача — то, в чем соревнуются разработчики со всего мира, — точность детекции объектов. Эта та область, где точность в 99% не является достаточной. Нам всем хорошо известно, к чему привел преждевременный выезд беспилотного автомобиля на дороги общего пользования.

Вторая важная тема, которая будет обсуждаться, — медицина и реабилитация. Малоинвазивная хирургия и возможность человеку восстановить утраченные функции. Это те темы, которые, безусловно к сожалению, не утратят своей актуальности.

Разговор на эти и другие темы будет идти как в формате дискуссии, так и в выступлениях спикеров.

— Какие основные направления в развитии роботехники в целом вы можете назвать? В каком направлении сейчас развивается отрасль?

— Робототехника развивается практически во всех секторах реальной экономики. Актуален и банковский сегмент, и медицина, и сельское хозяйство. Выделить основное направление практически невозможно.

С каждым годом уже известные на рынке решения находят новые применения. Например, сейчас пытаются наладить доставку грузов с помощью дронов. Еще несколько лет назад это казалось зарисовкой из фантастической книги, сейчас это не вызывает удивления, а через пару лет станет обыденностью.

Искренне хочется, чтобы по такому пути пошли все разработки: человек на улице в экзоскелете вызывал бы не больше удивления, чем человек с тростью; машина, не оснащенная автопилотом, была бы таким же раритетом, как сейчас, например, «копейка».

Именно в этом направлении сейчас работают все институты развития, поддерживающие технологические компании.

— С какими трудностями сталкиваются компании, занимающиеся робототехникой? В России? В других странах?

— Недоверие. Это чувство всегда возникает у человека ко всему новому. Компаниям, помимо необходимых сертификаций, требуется доказать, что они действительно достойны занять место в сложившихся взаимоотношениях. К сожалению, чтобы провести испытания на реальном предприятии, необходимо затратить огромное количество времени на убеждение ответственных лиц. И зачастую это связано не с вопросами безопасности или невозможностью проведения испытаний, а со стереотипом, что не может компания, состоящая из 10–15 человек, представить решение, способное коренным образом изменить какой-то процесс в лучшую сторону.

Еще проблема, с которой сталкиваются наши компании, — абсолютное отсутствие в России технологического маркетинга и продвижения. Можно сделать сколько угодно отличное технологическое решение, но донести его до широкой публики достаточно сложно. При этом данной проблемы нет у зарубежных компаний — каждый из роликов ярок и зачастую формирует у зрителя завышенные ожидания.

— Какие преимущества дает участие в форуме компаниям-разработчикам? Можете привести примеры?

— В первую очередь это возможность показать, что компания сделала за прошедший год. Для компаний это своего рода годовой отчет.

Кроме того, это площадка для встреч. Помимо приглашенных нами гостей форум посещает все робототехническое сообщество. Для компаний это шанс познакомиться с представителями индустрии, инвесторами, установить партнерские взаимоотношения с другими компаниями.

Безусловно, мы только предоставляем эту возможность. А сможет ли компания ее реализовать и преобразовать в реальные договоренности — целиком и полностью зависит от нее.

— Планируется ли подписание на форуме контрактов/договоров о сотрудничестве между участниками и исследовательскими организациями?

— На данном этапе — нет.

— Что нового в этом году приготовили организаторы форума для участников, посетителей?

— Мы оставляем лучшее, что было в предыдущие годы: выставка, мастер-классы, деловая программа. В этом году будет презентация новых версий решений наших резидентов. Пока я не могу назвать, кто представит решение, но в ближайшее время мы проанонсируем данную презентацию.

Также мы надеемся, что этот год удивит даже самых искушенных посетителей насыщенной программой. Кроме того, в наших планах — провести показательные выступления соревнований по кибатлетике — это конкурс людей с ограниченными возможностями, использующих высокотехнологичные протезы. Данный конкурс проводится при поддержке резидента фонда «Сколково» компании «Моторика». В рамках форума пройдут детские робоигры, организованные компанией «Лига Роботов».

— Проводятся ли аналогичные мероприятия в других странах? В чем преимущества форума «Сколково» перед ними?

— Да, безусловно. Например, в Японии аналогичное мероприятие IREX проводится с 1974 года с периодичностью раз в два года. В отличие от остальных стран мы делаем основной упор на обмен опытом, программу, в то время как в других странах делается упор на выставку.

Беседовал Андрей Резниченко