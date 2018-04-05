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В Шушенском районе Красноярского края опекун присваивала деньги подопечного
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В Шушенском районе Красноярского края опекун присваивала деньги подопечного 

АиФ Красноярск 18 минут назад
Фото: АиФ Красноярск
По информации прокуратуры Шушенского района, женщина-опекун на протяжении двух лет получала через почтальона пенсию несовершеннолетнего ребенка. Но вместо того, чтобы положить пенсию на расчетный счет ребенка предпочитала использовать их по собственному усмотрению. Чтобы скрыть факт присвоения средств, опекун при составлении отчета об управлении имуществом несовершеннолетнего, не указывала сумму начисленной опекаемому и полученной ею пенсии, на чем и попалась.
Сейчас в отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье присвоение чужого имущества вверенного виновному с причинением значительного ущерба.
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