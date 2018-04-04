Обзор Apple CarPlay в моей машине. Как работает в России

Как работает в РоссииВзяли мы Tiguan в новом кузове. Версия City, напичкана электроникой по самые брызговики, не тачка, а один большой гаджет. Методом тыка не разберёшься, первые недели внимательно штудировал инструкции.

Но начал я, конечно же, с Apple CarPlay. Обратил внимание, что на сайте еще не было обзора этой темы. Пора исправлять

CarPlay — это что, типа iPhone в машине?

Нет, это не iPhone. Это даже не полноценная операционная система вроде iOS.

Фактически, CarPlay — этот как AirPlay. То есть это система передачи и отображения данных с вашего гаджета на внешнем дисплее. В данном случае автомобильном.

CarPlay транслирует адаптированные версии приложений с iPhone. Вы не найдёте здесь Clash of Clans или Instagram. Купертиновцы в первую очередь думали о безопасности участников движения, и платформа очень ограничена в возможностях.

Но даже этих минимальных функций вполне достаточно.

Важный факт: CarPlay не работает без iPhone. Поэтому он всегда является лишь частью медиасистемы автомобиля. У меня, например, можно вывести музыку через старый добрый AUX, послушать радио, включить CarPlay или запустить похожее решение для Android. У водителя всегда есть выбор.

В моей комплектации Tiguan установлена консоль с проводным CarPlay. Беспроводной CarPlay — не такая уж редкость, просто у меня так получилось.

Но! Автомобилисты, обратите внимание. Проводной CarPlay предпочтительнее беспроводного, потому что последний насильно включает на iPhone режим модема — и это нещадно тратит батарею, что в итоге заставляет вас всё равно держать смартфон на зарядке. Не продумали.

Ладно, пора разобраться. Что умеет CarPlay?

Набор приложений в CarPlay не зависит от версии медиасистемы автомобиля. Все программы просто «подхватываются» с вашего iPhone.

Это также означает, что вам не нужно платить за обновление CarPlay: он будет соответствовать возможностям версии iOS на айфоне. Огромный плюс, если вспомнить, что iOS обновляется по 10 раз в год, а авто меняют раз в 3-5 лет.

CarPlay берёт ваши проги с айфона и показывает их в другом интерфейсе на экране медиасистемы автомобиля. Типа как проектор.

На медиасистеме отображаются оповещения, сообщения, история звонков, маршруты карт и вообще практически всё, что вы делали или продолжаете делать на iPhone. Вполне удобно, но есть ограничения, о которых я сейчас расскажу подробнее.

Интересно, что если вы удалили какое-нибудь стандартное приложение iOS, то оно тоже исчезнет из CarPlay. Еще одно напоминание, что CarPlay лишь дублирует айфон, а не является самостоятельной медиасистемой.

Объясняю, в чем ограничения и особенности приложений CarPlay.

1. 🎵 Apple Music

То, что вы включите первым делом и то, ради чего вообще берут CarPlay. Apple Music реализовали шикарно, с экрана в машине доступны все вкладки, кроме поиска. Всё ради того, чтобы вы не отвлекались на ввод названий во время езды. Такая забота радует.

С другой стороны, почему бы не добавить возможность голосового ввода? Чтобы найти конкретный трек или плейлист, я вынужден брать iPhone и искать там, это гораздо быстрее. Вот только небезопасно.

Apple Music работает через ваш мобильный интернет в iPhone или проигрывает треки, ранее загруженные в память смартфона. Можно создать плейлист-станцию на основе понравившегося трека прямо с экрана медиасистемы. Мне ни разу не пригодилось.

2. ✉ Сообщения

«Сообщения» для CarPlay тоже сильно адаптировали. Вы не найдёте историю сообщений или вложенные файлы. Приложение позволит вам прослушать последнее сообщение в выбранном диалоге и тут же надиктовать к нему ответ.

Перед отправкой сообщение будет озвучено вслух ещё раз. До адресата оно дойдёт в текстовом виде, иногда со смешными ошибками распознавания речи.

Ни о какой полноценной переписке не может быть и речи. Приложение «Сообщения» на CarPlay скорее подстраховывает. Вдруг придёт что-то срочное. Так что забудьте о смайле-какашке, стикерах и прочих прелестях.

Уведомление с новым сообщением также не покажет вам текст. Нажимаем на синюю стрелочку и слушаем ответ. Счетчик на значке синхронизируется с телефоном.

3. 📞 Звонки

Звонки не пострадали ни разу. Наоборот, стали удобнее. CarPlay ориентируется в Контактах, показывает список недавних и избранных, даёт ввести номер вручную. Всё это работает и с кнопками на руле, и с физическими клавишами консоли.

Уведомления о пропущенных вызовах тоже синхронизируются с телефоном. Всё работает быстро, легко включается и совсем не отвлекает. 10 спикерфонов из 10.

4. 🗺 Карты

Вряд ли кого то удивит тот факт, что CarPlay поддерживает только фирменные Карты Apple. Компания всеми силами пытается поддержать отстающий сервис. Возможно, в США ситуация с Картами получше, но в России гораздо информативнее будут приложения от Яндекс или даже 2GIS.

Отсутствие нормальных карт критично для регионов РФ, да и в столице не радует. В плотном транспортном потоке гораздо важнее информация о пробках и камерах, чем красивый интерфейс. Не говоря уже об актуальности данных.

Зато при отсоединении от CarPlay в Картах отмечается место парковки. Приятная мелочь.

Лично мне повезло. В нашем городе дороги не сильно загружены, да и расположение камер запоминается на раз. Карты я включаю лишь изредка, когда еду на незнакомый адрес. И то иногда отключаю айфон от CarPlay и запускаю на нём Яндекс, чтобы точно доехать.

5. 🗣 Siri

В уголке сенсорной панели CarPlay спряталась маленькая кнопка Home (это зависит от модели). Как и на айфоне, нажатие возвращает вас в основное меню из любого приложения, а долгое нажатие вызывает Siri.

Здесь голосовой ассистент не настолько функционален, как на айфоне (да и там он уныл). Сири в CarPlay не умеет искать в интернете или писать сообщения.

Крутые фишки по управлению голосом системами автомобиля отсутствуют. Ходили слухи, что Apple CarPlay научится управлять температурой в салоне, блокировать двери или даже парковаться. Я такого не наблюдал. Надеюсь, в ближайших обновлениях добавят хотя бы элементарные возможности. Это же круто, будущее и всё такое.

6. 📖 Аудиокниги, Подкасты, WhatsApp и прочее

CarPlay поддерживает сторонние приложения, о чём нам гордо заявляет Apple. То ли разработчикам не интересно данное направление, то ли в Купертино слишком строгие правила модерации — но за четыре года я вижу очень куцый, жалкий список программ CarPlay.

После недавнего обновления среди иконок появился WhatsApp. Программа практически ничем не отличается от Сообщений — то же отсутствие текста и истории, та же диктовка. Но хотя бы теперь можно общаться с теми, кто им пользуется.

Из фирменных приложений в информационно-развлекательной системе авто нашли своё отражение Аудиокниги и Подкасты. Я не фанат данного вида развлечений, тестировал недолго. Подкасты грузятся прямо с интернета, а аудиокниги придётся заранее заливать на iPhone. Интерфейс интуитивен и вряд ли вызовет у кого-то сложности: выбрал, включил и слушай.

Ну что, CarPlay в машине — это реально удобно?

Как ни странно, да. Это вполне удобно.

Сажусь в машину, цепляю Lightning и напрочь забываю о существовании iPhone. Машина диктует мне все входящие сообщения, причём не только iMessage, но и обычные СМС. Базовой функциональности Карт вполне достаточно, а звонки вообще не отвлекают от дороги.

Да, всё это можно развернуть на любом Android-ресивере. Но моё знакомство с ними омрачено зацикленной ошибкой сервисов Google . Не лечилось никак, благо машина была не моя. А здесь система работает идеально. И не требует никаких апдейтов. Она просто ЕСТЬ.

Всё это добро легко управляется кнопками на руле, «крутилками» на консоли или сенсорной панелью. Тут есть даже свой Док с тремя последними приложениями. Я в восторге.

Но CarPlay достался мне бонусом. Я бы никогда не выбирал машину только из-за данной надстройки. В этом нет определяющих преимуществ. Это как встроенная Handsfree-гарнитура: полезно, классно, но никогда не станет причиной выбора конкретной машины.

Чего не хватает CarPlay в России и не только?

Нормальных сторонних приложений.

Apple не нужно ничего разрабатывать самой, достаточно дать доступ другим разработчикам. И уж те придумают, как транслировать контент на экран, не отвлекая водителя.

Например, видео с YouTube могло бы запускаться только при включенном стояночном тормозе. Или ещё круче, при сигнале от датчиков iPhone, что машина остановилась.

Мессенджеры могли бы так показывать видео и гифки. Даже поддержка Telegram с той же диктовкой сделает CarPlay лучше. Но увы.

Больше всего разочаровывает отсутствие поддержки сторонних приложений карт, вроде Яндекса. Если бы она была, то я бы смело рекомендовал CarPlay владельцам айфона: какой водитель откажется от бесплатно обновляемого и всегда актуального навигатора?

Бонус. Как установить CarPlay в свою Ладу

Чтобы пользоваться CarPlay, не обязательно покупать напичканный Volkswagen. Достаточно обзавестись ресивером с поддержкой интерфейса Apple!

Эта тема тянет на отдельную статью, поэтому я пока скажу коротко. Можно заморочиться и привезти беспроводное решение от Alpine, либо сходить в любой магазин электроники и приобрести себе автомагнитолы попроще, от Pioneer или Sony.