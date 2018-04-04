Глава Котельников поручила в оперативном порядке засыпать ямы щебнем на Проектируемом проезде

Глава Котельников Ирина Польникова провела рабочую встречу с инвестором‐застройщиком и собственниками, чьи земельные участки попадают в зону строительства дороги на Проектируемом проезде №4638. В ходе встречи Ирина Польникова поставила задачу застройщику провести работы по засыпке ям асфальтовой крошкой.

В срок до 7 апреля необходимо обрезать арматуру и решить вопрос с засыпкой ям асфальтовой крошкой. От жителей поступают обращения? и мы должны на них реагировать. В администрацию нужно предоставить информацию о выполнении этих работ

— Ирина Польникова.

На данный момент дорога является временной. В настоящее время производится вынос инженерных коммуникаций. Осталось решить два вопроса: перенести газопровод и линии электропередач напряжением 110 кВт. После завершения этих работ застройщик приступит к строительству дороги.

Ее протяженность составит более 100 метров. Ввод объекта позволит более комфортно передвигаться жителям по территории городского округа, а также улучшить дорожное движение, в особенности жильцам, проживающим в домах по улице Кузьминской. Проектируемый проезд свяжет между собой

Покровский проезд и улицу Новую.