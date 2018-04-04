В центре Воронежа ограничат проезд 6 и 7 апреля

6 и 7 апреля в центре Воронежа будет действовать ряд ограничений для автомобилистов, сообщили в пресс-службе мэрии.

6 апреля с 7:00 до 15:00 закроют проезд по Петровской набережной и улице Софьи Перовской (от улицы Большой Стрелецкой до Чернавского моста);7 апреля с 7:00 до 13:00 запретят парковку по левой стороне проезжей части площади Ленина (от улицы Плехановской до Театрального проезда).

А из-за праздничного концерта 6 апреля с 7:30 до 13:30 запретят движение и парковку на проезде к Воронежскому концертному залу.